Detailansicht öffnen (Foto: Robert Michael/dpa)

Cosma Shiva Hagen, 39, Schauspielerin, träumt klein. "Vergangenes Jahr habe ich mich extrem verkleinert und bin in ein Tiny House in der Nähe von Hamburg gezogen", sagte Hagen dem Stern. "Weil es nur 47 Quadratmeter groß ist, musste ich mich von einem Großteil meiner Sachen trennen. Das hatte etwas unglaublich Befreiendes." Ihr Traum sei es, mit so wenig auszukommen, dass alles in ein Wohnmobil passe.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Gwyneth Paltrow, 48, US-Schauspielerin, ist gerne Stiefmutter. "Es war eine spannende Herausforderung, und ich liebe die beiden", sagte Paltrow in ihrem Podcast über die Kinder ihres Ehemanns Brad Falchuk, Isabella und Brody. "Die beiden sind im gleichen Alter wie meine Kinder", berichtete die Oscar-Preisträgerin, "und am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte." Vor allem habe sie die Frage beschäftigt, wie weit sie sich einbringen und wo sie ihre Meinung lieber zurückhalten sollte. Im ersten Jahr ihrer Ehe mit Falchuk habe das Paar nicht zusammengewohnt, damit sich die ganze Patchwork-Familie an die Situation gewöhnen konnte. Während dieser Zeit habe sie viel über sich gelernt.

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Joe Biden, 78, US-Präsident, ist noch nicht ganz im Weißen Haus angekommen. Erneut habe Bidens Hund, "First Dog" Major, einen Mitarbeiter des Weißen Haus attackiert, berichtet CNN. Der Sender zitiert einen Sprecher: "Ja, Major hat jemanden auf einem Spaziergang erwischt." Als Vorsichtsmaßnahme sei die Person von der medizinischen Abteilung untersucht worden, "und kehrte dann ohne Verletzung zur Arbeit zurück". Der dreijährige Deutsche Schäferhund "gewöhne sich immer noch an seine neue Umgebung", hieß es. Nach einem ähnlichen Vorfall Anfang März hatte Major ein Trainingsprogramm absolvieren müssen und war erst vor Kurzem ins Weiße Haus zurückgekehrt.