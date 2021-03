Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Manou Lubowski, 51, "Klößchen", hat für eine Sprechrolle nicht auf seine Figur geachtet. "Ich habe so viel Schokolade gegessen", sagte der Sprecher der Hörspielserie TKKG der Deutschen Presse-Agentur. "Man hat ja manchmal mehrere Aufnahmen für eine Szene. Jedes Mal: Schokolade aufreißen, abbeißen und so weiter. Es war großartig. Aber es war halt figürlich nicht ganz so toll." Bereut hat er das aber nicht. "Klößchen" sei für ihn schon seit längerer Zeit "die geilste Rolle überhaupt", sagte Lubowski. "Das ist ein Typ, der eigentlich angreifbar wäre durch seine Figur und durch sein Phlegma. Aber der ist mit sich so im Reinen." Das müsse man erst mal hinkriegen.



Jürgen Drews, 75, König von Mallorca, will Versäumtes nachholen. "Ich werde nach der Pandemie mit meiner Familie zum Wanderurlaub in die Berge fahren", sagte Drews der dpa. Bereits 2020 hätte er den Trip geplant gehabt, aber dann kam Corona dazwischen. Die Einschränkungen hatten für Drews aber auch Gutes: "Für mich ist diese Zeit wie eine ,gezwungene Pause'. Ich war all die Jahre so viel unterwegs. Immer auf der Überholspur. Mir tut diese Entschleunigung wirklich gut."



Barack Obama, 59, früherer US-Präsident, holt bereits Versäumtes nach. "Ich esse jeden Abend um 18.30 Uhr mit meiner Crew zu Abend, es sei denn, ich bin auf Reisen", sagte Obama in seinem gemeinsamen Podcast mit Sänger Bruce Springsteen. Mit Crew meint er Frau und Töchter. Auch während seiner Präsidentschaft habe er mit diesem Ritual versucht, Zeit für die Familie zu finden. Die habe "verhindert, dass ich zynisch oder verzweifelt wurde", schließlich habe er als US-Präsident "täglich mit Chaos, Krise, Tod, Zerstörung, Naturkatastrophen" zu tun gehabt.



Lilly Becker, 44, niederländisches Model, wird bald Versäumtes nachholen. Nach der Trennung von Boris Becker im Mai 2018 sei sie nun wieder auf Partnersuche und date Männer, die sie auf Online-Plattformen kennenlerne, sagte Becker der Zeitschrift Bunte: "Ja, ich hätte Lust, mich wieder zu verlieben!" Ihr neuer Partner sollte nicht nur ehrlich und loyal sein, sondern auch mit gutem und leidenschaftlichen Sex überzeugen, sagte Becker.