Diane Kruger, 46, Hollywood-Schauspielerin ist ins Wirrwarr der deutschen Bürokratie geraten. Auf ihrem Instagram-Account machte sie ihrem Ärger Luft: Sie versuche, einen deutschen Pass für ihre Tochter zu bekommen. Da aber ein fleißiger Botschaftsangestellter gegoogelt hätte und bei Wikipedia die Angabe gefunden hätte, Kruger habe die US-amerikanische Staatsangehörigkeit, gebe es nun Probleme, schrieb die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Troja" und "Inglourious Basterds" weltweit bekannt geworden ist. Dabei stimme diese Angabe nicht, sie habe eine Green Card und weiterhin einen deutschen Pass. Sie solle nun beweisen, dass sie nie die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen habe. "Als Nächstes muss ich dann wohl noch beweisen, dass Nora wirklich aus meinem Körper gekommen ist."

Detailansicht öffnen (Foto: Ricardo Rubio/dpa)

Patti Smith, 76, Musikerin, kehrt bei Besuchen in Berlin gerne zu einem besonderen Ort zurück. In einem Interview mit der Berliner Zeitung wurde sie gefragt, ob sie auch heute noch öfter dem Grab von Bertolt Brecht einen Besuch abstatte, wenn sie in der Stadt sei. "Manchmal schon. Ich besuche sein Grab und bedanke mich für seine Arbeit", sagte die 76-Jährige. "Heute war ich allerdings auf einem anderen Friedhof, gleich hier gegenüber vom Soho House, in dem ich übernachte. Ich liebe es, über Berliner Friedhöfe zu spazieren und mich in ihnen zu verlieren." Auf die Frage, was sie am Dramatiker Brecht fasziniere, erklärte die US-Amerikanerin: "Ich habe seine Theaterstücke schon immer geliebt: 'Baal', 'Die Dreigroschenoper', 'Mutter Courage'." Als junge Frau habe sie auch selbst im Theater gearbeitet, also habe sie viel von ihm gelesen. "Mir gefällt, wie er die Welt gesehen hat."

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Balk/dpa)

Andrea Bocelli, 64, Tenor, hat es als "große Ehre" bezeichnet, beim "Krönungskonzert" für König Charles III. aufzutreten. "Ich bin dankbar für dieses jüngste unschätzbare Privileg: Dem Soundtrack zu einer Veranstaltung, die schon jetzt ein historisches Ereignis zu werden verspricht, meine Stimme zu verleihen", schrieb der 64-Jährige am späten Freitagabend auf Instagram. Er habe in der Vergangenheit bereits viele Male für die verstorbene Queen Elizabeth II. gesungen. Die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Auf dem Konzert am Abend des 7. Mai im Schloss Windsor sollen unter anderen Take That, Katy Perry und Lionel Richie auftreten.

Detailansicht öffnen (Foto: Julian Rettig/dpa)

Charlotte Kretschmann, 113, macht sich nicht viel daraus, der wohl älteste Mensch in Deutschland zu sein. "Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Ich kann da nichts für", sagt sie. "Jeder Mensch kann den nächsten Tag erleben, da muss er selbst gar nichts für tun." Kretschmann, geboren 1909 in Breslau, lebt seit einigen Jahren in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart und ist stolz, im hohen Alter noch so fit zu sein: "Mein Kopf stimmt 150-prozentig." Nur der Rollstuhl macht ihr derzeit zu schaffen, sie will wieder ihren Rollator nutzen können und trainiert deshalb regelmäßig mit dem Physiotherapeuten. Aber was ist das Geheimnis für solch ein langes Leben? "Der Sport war's, die Bewegung selbst im Winter", sagt Kretschmann heute. "Aber sicher auch meine glückliche Kindheit."