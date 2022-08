Der israelische Illusionist Uri Geller (2016 in Tel Aviv) will, dass sich Putin keine Illusionen macht.

Der Magier schreibt einen offenen Brief an den russischen Präsidenten, Christina Ricci will zurück in die 90er, und der Dieb von Lady Gagas Hunden wurde verurteilt.

Uri Geller, 75, israelischer Zauberkünstler, warnt Putin vor seiner Gedankenkraft. Auf Twitter hat der TV-Mentalist einen offenen Brief an den russischen Präsidenten geschrieben, mit dem Titel: "Dies ist eine Warnung an Wladimir Putin". Dieser ziehe offenbar in Erwägung, Atomwaffen gegen "Feinde im Westen" einzusetzen, schreibt Geller, die schottische Küste sei besonders gefährdet, habe er gehört. Er werde deshalb "jedes einzelne Molekül meiner Gedankenkraft" nutzen, um Putin an einem Nuklearangriff zu hindern. Ferner ruft der Magier jeden dazu auf, sich täglich fünf Sekunden lang ein strahlendes Energiefeld vorzustellen. Dies werde "wie ein blendender, goldener Schild am Himmel" wirken und alle Raketen ablenken und an Putin zurückschicken.

Detailansicht öffnen (Foto: Saul Loeb/AP)

Lady Gaga, 36, US-Sängerin, bekommt Gerechtigkeit für ihren Hundesitter. Ein 20-Jähriger gestand vor einem Gericht in Los Angeles, den Mitarbeiter der Sängerin überfallen zu haben, um deren drei Bulldoggen zu stehlen, berichtet der Spiegel unter Berufung auf die Nachrichtenagenturen AP und AFP. Der Mann sei zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Angriff im Februar 2021 schoss einer von drei Tätern den Hundesitter nieder und verletzte ihn schwer. Ein Hund entkam den Räubern, zwei nahmen sie mit. Inzwischen sind die Tiere wieder bei Lady Gaga, nachdem sie eine Belohnung von einer halben Million Dollar ausgesetzt hatte. Die vermeintliche Finderin soll allerdings eine Komplizin der Täter sein und wurde ebenfalls festgenommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Christina Ricci, 42, US-Schauspielerin, würde gern die 90er-Jahre wiederholen. "Das ist sehr düster, aber ich würde gerne in diese Zeit zurückgehen und sie noch mal wiederholen und nicht so viele verdammte Fehler machen", sagte Ricci dem Hollywood Reporter. "Ganz ehrlich, ich bereue so viel. Ich würde gerne zurück ins Jahr 1996 gehen und sagen: ,Alles klar, wir hatten eine Übungsrunde. Die verlief okay, aber sie war nicht wirklich so toll, wie wir wollten.'" Den Menschen, die sagen, sie bereuten nichts, würde sie gern sagen: "Welches verdammt magische Leben habt ihr gelebt?" Ricci war mit elf Jahren durch die schwarze Komödie "Die Addams Family" bekannt geworden.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Chrissy Teigen, 36, US-Model, und John Legend, 43, US-Musiker, erwarten ein Kind. Die zweifache Mutter postete auf Instagram zwei Fotos von sich mit deutlichem Babybauch. "Die letzten paar Jahre waren gelinde gesagt ein Wirbel von Gefühlen, aber nun ist wieder Freude in unser Haus und unsere Herzen eingekehrt", schrieb Teigen zu den Fotos. Bislang verlaufe die Schwangerschaft "perfekt und wunderschön" und sie sei "hoffnungsvoll". Das Paar hatte 2020 öffentlich gemacht, dass es sein drittes Kind, einen Jungen, in der 20. Schwangerschaftswoche verloren habe. Im Februar teilte Teigen auf Instagram mit, dass sie sich vorbereitenden Behandlungen für eine In-vitro-Fertilisation unterziehe. Die beiden haben bereits eine Tochter, 6, und einen Sohn, 4.