Julian Sommer, 24, Schlagersänger, glaubt, dass das Texten von Ballermannliedern unterschätzt werde. "Klar sind es oft einfache Reime, aber es geht auch um die Coolness der Texte. ,Heute geh ich saufen, morgen kann ich nicht mehr laufen‛, das ist halt zu simpel", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Musiker singt vor allem über Partys und Alkohol.

Harry Styles, 28, britischer Sänger, bedauert Beleidigungen gegen seine Freundin im Internet. "Das tut mir natürlich nicht gut", sagte er der Zeitschrift Rolling Stone. Vor allem in sozialen Medien werde er angegangen. Dem Sänger wird vorgeworfen, sich mit seinen Outfits und Bühnenshows als queer zu inszenieren, ohne sich öffentlich so zu identifizieren. Styles ist mit der 38 Jahre alten Regisseurin Olivia Wilde liiert. Obwohl er sein Privatleben absichtlich nicht in der Öffentlichkeit zeige, würden manche Leute die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem verwischen.

Lili Reinhart, 25, US-Schauspielerin, möchte ihrer Zunge freien Lauf lassen. In dem Podcast "Happy Sad Confused" sprach sie über das Ende der Serie "Riverdale", in der sie die Rolle der Betty Cooper spielte. Sie freue sich auf "vielfältigere, kompliziertere und unordentlichere Charaktere. Ich bin eine erwachsene Frau und ich werde anfangen, diese erwachseneren Rollen zu spielen", sagte Reinhart. Genau das sei bei "Riverdale" schwierig gewesen. "Du kannst bei einer altersbeschränkten Serie nur bedingt erwachsen sein, weil man nicht einmal wirklich mit Zunge küssen darf."

Kool Savas, 47, Rapper, freut sich, dass sein Berufsstand ernst genommen wird. Savas sagte während eines Auftritts in Münster: "Bis auf die Fahrräder ist es eine geile Stadt, Alter!" Das Zitat druckten die Westfälischen Nachrichten. Auf Twitter kommentierte Savas den Zeitungsschnipsel. "Immerhin weiß ich jetzt, dass Aussagen von Rappern ernst genommen werden. Früher hätte man den Witz gemocht oder ignoriert, heute landet er in der Zeitung."

Joey Kelly, 49, singender Extremsportler, hat den roten Doppeldeckerbus seiner Familie alleine restauriert. "Er war 30 Jahre eingelagert, kein TÜV, keine Bremsen, verrostet, katastrophal", sagte in einem RTL-Interview. "Dann habe ich angefangen, erst mal den Bus zu restaurieren. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis er lackiert war, TÜV hatte und Motor und alles, was gemacht werden musste", sagt Kelly. Die erste Fahrt mit dem Bus sei "einfach magisch" gewesen, erinnert er sich. "Gänsehaut. Ich habe die Bilder noch vor Augen gehabt, wie mein Vater vor über 30 Jahren den Bus gefahren ist, und das war ein besonderer Moment für mich."