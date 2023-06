Naomi Campbell, 53, Model, begrüßt ihr zweites Kind. "Willkommen Babyboy", schrieb sie auf Instagram. "Es ist nie zu spät, Mutter zu werden." Im Mai 2021 hatte Campbell, damals 50, ebenfalls auf Instagram verkündet, Mutter geworden zu sein. Später trat sie Gerüchten über eine mögliche Adoption entgegen. "Sie ist nicht adoptiert - sie ist mein Kind", hatte sie der britischen Vogue gesagt. Im jüngsten Post teilt Campbell ein Bild, auf dem ein Baby auf dem Arm einer Frau zu sehen ist. Dazu schreibt Campbell: "Mein kleiner Schatz, wisse, dass du über alle Maßen geehrt wirst und von dem Moment an, als du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, von Liebe umgeben bist." Ob eine Leihmutter das Kind ausgetragen hat, ließ Campbell offen. Bei der Met-Gala in New York Anfang Mai und den Filmfestspielen in Cannes etwas später waren bei dem Supermodel keine Anzeichen einer Schwangerschaft zu erkennen.

Detailansicht öffnen (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

Emmanuel Macron, 45, französischer Präsident, steht auf Elton John. Beim Konzert des britischen Popstars am Mittwochabend in Paris war Macron im Publikum zu sehen. Aufnahmen auf Social Media zeigen angedeutete Tanzbewegungen - währenddessen kam es in der Stadt zu Krawallen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Sarah Jessica Parker, 58, Carrie, mag keine Nacktszenen. Das Drehbuch zu "Sex and the City" habe ihr beim ersten Lesen gleich sehr gefallen, aber sie habe vermutet, dass Nacktaufnahmen Teil der Serie sein würden, sagte sie in der "Howard Stern Show". Erfinder Darren Star hatte ihr die Rolle der Carrie vorgeschlagen, auf ihre Bedenken zu Nacktszenen antwortete er nur: "Dann mach einfach keine - ist mir egal!" Es sei ihr aber nicht um Moral gegangen, sagte Parker: "Ich habe andere, die das gemacht haben, nie verurteilt". Das Problem sei auch nicht die Wahrnehmung anderer Menschen von ihr gewesen. "Ich denke, ich war einfach schüchtern."

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Tran/AFP)

Tiffany Haddish, 43, US-amerikanische Comedienne, datet sich selbst. Dem Magazin People sagte sie, es gebe daneben aber auch "eine Vielzahl von Männern, mit denen ich gerne Zeit verbringe". Das Recht, sie bei einer öffentlichen Veranstaltung zu begleiten, sei jedoch etwas, das hart verdient werden müsse, sagte sie bei der Premiere der zweiten Staffel der Serie "The Afterparty". Darin spielt Haddish die exzentrische Ermittlerin Detective Danner.