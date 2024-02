Pete Doherty, 44, Indie-Rocker, hat Typ-2-Diabetes. "Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz", sagte er dem Guardian. Momentan fehle ihm aber die Disziplin, seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen. In der Vergangenheit war Doherty, der unter anderem als Sänger der Bands The Libertines und Babyshambles bekannt wurde, öfter wegen Drogen in die Schlagzeilen geraten. "Ich habe die Hauptgifte aufgegeben und meine Gesundheit hat sich verbessert. Dann wird einem gesagt, dass Alkohol, Käse und Zucker genauso schlecht sind und dass man gesünder war, als man noch Heroin genommen hat."