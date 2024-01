Von Michael Schnippert

Am 10. März (Ortszeit) werden in Los Angeles die 96. Academy Awards verliehen. Sandra Hüller ist für ihren Film "Anatomie eines Falls" nominiert in der Kategorie "Beste Schauspielerin". Das gab die Film-Akademie am Dienstag bekannt.

Außerdem wurden die deutschen Regisseure Wim Wenders und İlker Çatak mit ihren Filmen "Perfect Days" (für Japan) und "Das Lehrerzimmer" (für Deutschland) in der Sparte "Bester internationaler Film" für einen Oscar nominiert.

Welche weiteren Filme, Schauspieler und Schauspielerinnen sich in diesem Jahr Hoffnungen machen können, sehen Sie hier.

Oscars-Nominierungen 2024 auf einen Blick

Bester Film:

Bester Hauptdarsteller:

Bradley Cooper in "Maestro"

Colman Domingo in "Rustin"

Paul Giamatti in "The Holdovers"

Cilian Murphy in "Oppenheimer"

Jeffrey Wright in "American Fiction"

Beste Hauptdarstellerin:

Annette Bening in "Nyad"

Lily Gladstone in "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hüller in "Anatomie eines Falls"

Carey Mulligan in "Maestro"

Emma Stone in "Poor Things"

Beste Regie:

Justine Triet für "Anatomie eines Falls"

Martin Scorsese für "Killers of the Flower Moon"

Christopher Nolan für "Oppenheimer"

Giorgos Lanthimos für "Poor Things"

Jonathan Glazer für "The Zone of Interest"

Bester Nebendarsteller:

Sterling K. Brown in "American Fiction"

Robert Downey Jr. in "Oppenheimer"

Robert De Niro in "Killers of The Flower Moon"

Ryan Gosling in "Barbie"

Mark Ruffalo in "Poor Things"

Beste Nebendarstellerin:

Emily Blunt in "Oppenheimer"

Danielle Brooks in "Die Farbe Lila"

America Ferrera in "Barbie"

Jodie Foster in "Nyad"

Da'Vine Joy Randolph in "The Holdovers"

Bester internationaler Film:

"Das Lehrerzimmer" (Deutschland)

"Io Capitano" (Italien)

"Perfekte Tage" (Japan)

"Die Schneegesellschaft" (Spanien)

"The Zone of Interest" (Großbritannien)

Bestes Originaldrehbuch:

Justine Triet und Arthur Harari für "Anatomie eines Falls"

David Hemingson für "The Holdovers"

Bradley Cooper und Josh Singer für "Maestro"

Samy Burch und Alex Mechanik für "May December"

Celine Song für "In einem anderen Leben"

Bestes adaptiertes Drehbuch:

Cord Jefferson für "American Fiction"

Greta Gerwig und Noah Baumbach für "Barbie"

Christopher Nolan für "Oppenheimer"

Tony McNamara für "Poor Things"

Jonathan Glazer für "The Zone of Interest"

Beste Kamera:

"El Conde" (Edward Lachman)

"Killers of the Flower Moon" (Rodrigo Prieto)

"Maestro" (Matthew Libatique)

"Oppenheimer" (Hoyte van Hoytema)

"Poor Things" (Robbie Ryan)

Bestes Szenenbild:

"Barbie" (Sarah Greenwood und Katie Spencer)

"Killers of the Flower Moon" (Jack Fisk und Adam Willis)

"Napoleon" (Arthur Max und Claire Kaufman)

"Oppenheimer" (Ruth DeJong und Claire Kaufmann)

"Poor Things" (Shona Heath, James Price und Szusza Mihalek)

Bestes Kostümdesign:

"Barbie" (Jacqueline Durran)

"Killers of the Flower Moon" (Jaqueline West)

"Napoleon" (David Crossman, Janty Yates)

"Oppenheimer" (Ellen Mirojnick)

"Poor Things" (Holly Waddington)

Bester Ton:

"The Creator"

"Maestro"

"Mission Impossible: Dead Reckoning Teil Eins"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

Bester Schnitt:

"Anatomie eines Falls" (Laurent Sénéchal)

"The Holdovers" (Kevin Trent)

"Killers of the Flower Moon" (Thelma Schoonmaker)

"Oppenheimer" (Jennifer Lame)

"Poor Things" (Yorgos Mavropsaridis)

Beste visuelle Effekte:

"The Creator"

"Godzilla Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Mission Impossible: Dead Reckoning Teil Eins"

"Napoleon"

Bestes Make-up und beste Frisuren: