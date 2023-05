Martha Stewart, 81, TV-Köchin, ist zum bislang ältesten Model auf der Titelseite der Bademode-Ausgabe der Zeitschrift "Sports Illustrated" geworden. Die Fotos seien in der Dominikanischen Republik entstanden, teilte das Magazin mit. Es sei eine ziemlich große Herausforderung für sie gewesen, im Badeanzug zu posieren, sagte die 81-Jährige der New York Times. Dazu habe etwas Eitelkeit, aber auch etwas Selbstvertrauen gehört. "Ich dachte: Wenn ich mich körperlich und geistig gut genug fühle, um so etwas zu tun, dann bin ich bereit dafür." Die Köchin, auch bekannt als "Amerikas beste Hausfrau", hat auch Karriere als Moderatorin, Model, Aktienmaklerin, Autorin und Geschäftsfrau gemacht.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago/BildFunkMV)

Robert Habeck, 53, Grünen-Politiker, ist nicht mehr länger Namenspatron eines kleinen Cafés auf Rügen. Das "Café Habeck's" in Göhren will sich umbenennen, berichtet die Ostsee-Zeitung. Als Grund nannte die Betreiberin Vanessa Wellbrock das von Habeck vor der Insel geplante LNG-Terminal. Sein Ministerium will, dass das Flüssigerdgas-Terminal von kommendem Winter an Gas liefert. Einige Bewohner Rügens sowie die Landesregierung sehen dabei Konflikte mit dem Tourismus und dem Naturschutz. "Die Natur muss erhalten bleiben, die Insel lebt vom Tourismus, und dann macht man so was", sagte Café-Betreiberin Wellbrock.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Pauline Pollmann, 19, Nachwuchsschauspielerin, hat Johnny Depp erst nicht erkannt. Pollmann hat als Königin Marie Antoinette mit dem Hollywood-Schauspieler in dem Film "Jeanne du Barry" gespielt, mit dem an diesem Dienstag die 76. Internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnet werden. "Es war am ersten Drehtag, ich hatte gerade meine Brille nicht auf. Da winkte unsere Regisseurin mich heran - und ich sah verschwommen jemanden neben ihr stehen, der sich nach und nach als Johnny Depp herausstellte", sagte die in Hamburg geborene Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dann länger mit ihr geredet, gefragt, ob sie schon aufgeregt sei, und Witze gemacht. "Ich fand ihn sehr sympathisch, sehr zuvorkommend. Ich hatte nicht das Gefühl, ich rede mit einem Weltstar. Es war total auf Augenhöhe."

Detailansicht öffnen (Foto: George Walker IV/dpa)

Michael J. Fox, Schauspieler, 61, wird in München geehrt. Das Start-up-Festival "Bits & Pretzels Healthtech" zeichnet den an Parkinson erkrankten Schauspieler mit dem neu geschaffenen "Frontier Award" aus, wie das Festival mitteilte. Er werde den Preis persönlich entgegennehmen und im Anschluss auf der Bühne interviewt. "Seine Geschichte voller Mut und Optimismus hat Millionen Menschen weltweit inspiriert", hieß es. Mit 29 Jahren, mitten in seiner erfolgreichen Schauspielkarriere, habe er die Diagnose erhalten. "Anstatt in Selbstmitleid zu zergehen, setzte er sich für die Parkinson-Forschung ein und gründete die Michael J. Fox Foundation." Die Stiftung sei mittlerweile der größte private Förderer der Parkinson-Forschung weltweit.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Linh Tran, 27, Tischkickerin, will auch die Männer schlagen. Die Deutsche betreibt den Kneipensport nicht nur als Hobby. "Mein großes Ziel ist es, geschlechterunabhängig bei offenen Turnieren die beste Tischkickerspielerin der Welt zu werden", sagt Tran, die unter anderem Weltmeisterin der Frauen ist. Dafür trainiert Tran hart: vier- bis sechsmal die Woche. Derzeit tritt sie bei einem internationalen Wettbewerb in Frankreich an. Der sei vergleichbar mit den Grand-Slam-Turnieren im Tennis, so Tran. Mit dem Tischkickern in einer Bar habe das professionelle Spielen wenig zu tun. "Das muss man einfach einmal gesehen haben, um zu glauben, dass das wirklich Sport ist." Neben Spielen und Training betreibt sie auch Videoanalyse. "Die Videoanalyse ist auch beim Kickern extrem wichtig, weil man sich auf den Gegner vorbereiten kann."

Detailansicht öffnen (Foto: Keith Mayhew/dpa)

Graham Nash, 81, Musiker und Songwriter, hat zu lange auf eine Entschuldigung gewartet. Er und sein früherer Bandkollege David Crosby hätten kurz vor einer Aussöhnung gestanden, als Crosby im Januar dieses Jahres starb, sagte Nash der dpa. Die beiden früheren Bandkollegen der Gruppe Crosby, Stills, Nash and Young (CSNY) waren zuvor jahrelang zerstritten gewesen. Zuletzt hatten sie aber wieder Kontakt aufgenommen. "Er schickte mir eine Sprachnachricht und sagte, er wolle sich entschuldigen, dass er sich über mich und Neil (Young) das Maul zerrissen hatte", sagte Nash. Doch ein vereinbarter Videoanruf sei nie zustande gekommen. "Er hat nie angerufen, und ich habe gewartet, dann ist er gestorben."