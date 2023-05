Katja Krasavice, 26, Sängerin, hat als Kind im Internet Rat gesucht. Sie sei schon früh begeistert von Make-up gewesen, sagte sie während eines Interviews auf dem "OMR-Festival", wie die Bild berichtet. "Ich habe mit 11 schon gegoogelt ,Ab wann darf ich mich schminken' und war in meinem Dorf und der ganzen Stadt bekannt." Für ihren Stil sei sie oft kritisiert worden. "Jeder hat über mich geredet, wie ich mich anziehe, ich habe auf Youtube während meiner Anfänge zu 90 Prozent negative Kommentare bekommen." Inzwischen ist sie als Rapperin, DSDS-Jurorin und Model erfolgreich.

Sanna Marin, 37, abtretende finnische Ministerpräsidentin, lässt sich scheiden. Sie und ihr Mann Markus Räikkönen reichen nach knapp drei Ehejahren die Scheidung ein. Das teilten die 37 Jahre alte Sozialdemokratin und ihr langjähriger Partner in ihren Stories auf Instagram mit. Marin und Räikkönen hatten im Sommer 2020 geheiratet, nachdem sie zuvor bereits rund 16 Jahre zusammen gewesen waren. Kennengelernt hatten sie sich als 18 Jahre alte Studenten. Sie haben zusammen eine fünfjährige Tochter. Sie seien dankbar für 19 gemeinsame Jahre und ihre geliebte Tochter, schrieben sie. "Wir sind weiterhin beste Freunde, stehen uns nahe und sind liebevolle Eltern."

Cathy Hummels, 35, Moderatorin und Influencerin, fühlt sich mehr als Hummel denn als Fischer. "Ganz ehrlich, ich bin jetzt eigentlich auch nicht scharf darauf, immer so zu heißen wie mein Ex-Mann, aber es ging mir um meinen Sohn", sagte sie auf dem OMR-Festival in Hamburg auf die Frage, warum sie nach der Scheidung von Mats Hummels ihren früheren Nachnamen nicht wieder angenommen habe. "Ich heiße nicht anders als mein Sohn." Es sei keine strategische Entscheidung gewesen, sondern "eine aus Liebe". Hinzu komme, dass sie "auch keine Fischer" mehr sei, sagte die Moderatorin: "Dafür ist auch zu viel passiert." 13 Jahre waren Cathy und Mats Hummels ein Paar, bis sich die beiden Anfang des Jahres scheiden ließen.

Robert De Niro, 79, korrigiert seinen Familienstand. Er habe nicht sechs, sondern sieben Kinder, gab er in einem Interview mit einer Reporterin von ET Canada bekannt. Er sei gerade wieder Vater geworden, sagte De Niro, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Sein Sprecher, Stan Rosenfield, bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur das siebte Kind. Angaben zur Mutter oder zum Geschlecht des Kindes machte er nicht. De Niro hat bereits sechs Kinder mit drei verschiedenen Partnerinnen. Seine älteste Tochter Drena De Niro ist 51 Jahre alt.

Reiner Haseloff, 69, CDU-Politiker, beklagt sich über zu viel Mord und Totschlag im Fernsehen. "In Deutschland geschehen pro Jahr im Schnitt 250 Morde. Die Öffentlich-Rechtlichen bringen es auf deutlich über 1000", sagte er in einem Streitgespräch mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in der Wochenzeitung Die Zeit. "Wenn man sich das vor Augen führt, fragt man sich schnell: Muss das so sein? Den Alltag in der Bundesrepublik spiegelt das nicht wider." Dem widersprach Strobl: "Natürlich sollte auch die Fiktion die Lebenswirklichkeit abbilden", sagte sie. Nur sei sie nicht verpflichtet, sich an offiziellen Kriminalitätsstatistiken zu orientieren. "Oder sollen wir mal die Morde auf der Bücher-Bestsellerliste auszählen?"

Scarlett Johansson, 38, liebt trotz einer juristischen Auseinandersetzung Disneyland. In einem Interview mit dem Magazin Variety sagte sie, dass sie mindestens zehnmal im Jahr einen der Freizeitparks besuche. "Meine Familie hatte früher einen Jahrespass", sagte sie über die Zeit, als sie als Kind für zwei Jahre in Florida lebte. "Es gab tolle Animationsfilme: ,Die kleine Meerjungfrau', ,Aladdin' und ,König der Löwen' mit der unglaublichen Filmmusik." Vor zwei Jahren hatte Johansson Disney verklagt, weil der Film "Black Widow", in dem sie die Hauptrolle spielte, gleichzeitig mit dem Kinostart online gestellt wurde. Das hätte ihr finanziell geschadet.