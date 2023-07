Jamie Foxx, 55, US-Schauspieler, hat sich nach einem medizinischen Notfall im April zurückgemeldet. "Ich komme zurück und ich kann arbeiten", sagte der 55-Jährige seinen Fans in einem dreiminütigen Instagram-Video. Lange mussten seine Fans auf Nachrichten warten, das wisse er. "Aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass ihr mich so seht." Er wollte nicht, dass man ihn mit Schläuchen sehen, die aus ihm herausragen würden, "und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde." Mitte April musste Foxx nach Angaben seiner Familie wegen "medizinischen Komplikationen" in einer Klinik behandelt werden. An was er litt, wurde bisher nicht öffentlich.

Detailansicht öffnen Prinz George (Foto: Millie Pilkington/Kensington-Palast via PA Media/dpa)

George, britischer Prinz, 10, hat ein neues offizielles Porträtfoto. Der Kensington-Palast veröffentlichte anlässlich des zehnten Geburtstages von Prinz George ein neues Bild des ältesten Sohnes von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Netzwerken. Darauf sitzt George auf einer Steintreppe und lächelt freudig in die Kamera. Er trägt ein blau-weiß kariertes Hemd und eine petrolfarbene Hose. Fotografiert hat ihn die Porträtspezialistin Millie Pilkington, die auch als exklusive Hochzeitsfotografin bei der Trauung von William und Kate im Einsatz war.

Detailansicht öffnen Michael Peter Balzary, auch genannt Flea (Foto: Damien Meyer/AFP)

Flea, 60, Bassist der US-Band Red Hot Chili Peppers, hat sich als "Gebets-Typ" geoutet. "Ich bete, wenn ich aufstehe, bevor ich esse, wenn ich ins Bett gehe", sagte Flea, der eigentlich Michael Peter Balzary heißt, in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Er glaube an Gott und versuche, sein Leben so zu leben, "dass es der Idee, die ich von Gott habe, gerecht wird - so eine Art himmlische Energie", sagte Flea. Er sei auch in Kirchen gewesen und habe Gospel Musik gehört: "Das war unglaublich."

Detailansicht öffnen Arne Torklers neue Klienten (Foto: Arne Torkler/dpa)

Arne Torkler, Schwarzstorchenbetreuer, ist in der Nähe Uelzen von der Natur überrascht worden. Dort hat sich in Lüder eine Schwarzstörchin im Nest eines Weißstorchs breit gemacht und mit ihm Nachwuchs gezeugt. "Das hat es wohl noch nicht gegeben", sagt der ehrenamtlicher Schwarzstorchenbetreuer für Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu seiner neuen Aufgabe. Die beiden kleinen Störche sind je überwiegend weiß oder schwarz. Torkler hat bereits mehrere Tausend Bilder gemacht hat. Das Geschlecht der Kleinen, die am 20. Mai zur Welt kamen, könne man aber noch nicht bestimmen. Auch die Herkunft der Mutter ist unbekannt. Die Paarung könne jedoch ein Hinweis darauf sein, dass die Population der Schwarzstörche zurückgeht.

Detailansicht öffnen LeFee (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

LaFee, 32, Sängerin, ist Mutter geworden. "Jetzt ist es offiziell, wir sind zu dritt", sagte die 32-Jährige in einer Instagram-Story am Samstagabend. "Der kleine Mann ist jetzt bei uns, wir sind gefühlt komplett und überglücklich." Es sei eine "sehr, sehr krasse, wahnsinnig tolle und einzigartige Erfahrung", aber auch anstrengend gewesen, sagte LaFee in ihrem Video auf ihrer "ersten Spazierfahrt" mit ihrem Sohn. "Unsere Herzen sind mit viel Liebe und Glück erfüllt, dass der kleine Mann in unserer Familie ist.