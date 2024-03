Gary Barlow , 53, Sänger, hat in einem seltenen Interview über den Tod seiner Tochter Poppy gesprochen. "Ich war lange Zeit wütend darüber", sagte Barlow im australischen Podcast "The Imperfects". Er habe bis heute noch keinen wirklichen Frieden damit gefunden. Im August 2012 war das vierte Kind von Barlow und seiner Frau Dawn Andrews als sogenanntes Regenbogenbaby zur Welt gekommen. "Ich spreche nicht sehr ausführlich darüber, und ich tue es wirklich nicht, weil ich immer noch dabei bin, es ein wenig zu verarbeiten. Die Gefühle meiner Frau waren ganz anders als meine." Sie gehe viel besser damit um als er und sei ein viel stärkerer Mensch. Zum Glück habe sie der Schicksalsschlag aber nicht auseinandergebracht, wie so viele andere Paare. Im Gegenteil: "Es hat uns noch enger zusammengeschweißt."

Detailansicht öffnen (Foto: Warren Toda/dpa)

Eva Mendes, 50, Hollywood-Schauspielerin, bereut ihren Rückzug aus Hollywood nicht. Mit Ehemann Ryan Gosling, 43, sei sie sich über die Arbeitsteilung schnell einig gewesen: "Es war fast eine nonverbale Übereinkunft", sagte Mendes in der "Today"-Show. Nach einer jahrelangen Karriere mit Action- und Komödienhits ("2 Fast 2 Furious", "Hitch - Der Date Doktor") hatte sie sich mit der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter mit Gosling vor zehn Jahren aus Hollywood zurückgezogen. "Es war wie, okay, er wird arbeiten und ich werde arbeiten, ich werde einfach hier arbeiten", sagte Mendes mit Blick auf ihr gemeinsames Heim mit Gosling.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Roland Kroos, 64, Vater von Fußballer Toni Kroos, hat sich sehr über das gelungene Comeback seines Sohnes in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefreut. "Der Druck und die Erwartungshaltung waren riesig. Dann ist es natürlich umso schöner, wenn er mit so einer Leistung in den beiden Spielen zurückkommt", sagte der Vater der Ostsee-Zeitung. "Durch seine Sicherheit am Ball kann Toni das Spiel beruhigen, das tut der deutschen Nationalmannschaft gut." Der gebürtige Greifswalder Kroos im Dienst des spanischen Spitzenklubs Real Madrid war nach fast drei Jahren Pause in die DFB-Auswahl zurückgekehrt und überzeugte bei den Tests in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) sofort als erfahrener Chef im Spiel.

Detailansicht öffnen (Foto: BBC; Sky; ITV News/dpa)

Charles III., 75, König Großbritanniens, hat zum Osterfest an die Bedeutung gegenseitiger Hilfe erinnert. Der Monarch schickte zum traditionellen Gottesdienst Royal Maundy an Gründonnerstag eine Audiobotschaft, sollte aber wegen seiner Krebserkrankung nicht selbst teilnehmen. Auch Charles' Schwiegertochter Kate, 42, wird derzeit wegen einer Krebsdiagnose behandelt. Jesus sei ein Beispiel dafür gewesen, "wie wir anderen dienen und uns umeinander kümmern sollten", sagte Charles. Er erinnerte auch daran, wie sehr sie als Nation diejenigen bräuchten und von ihnen profitieren, "die uns ihre Hand der Freundschaft reichen, vor allem in Zeiten der Not".

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Balk/dpa)

Stefan Raab, 57, Entertainer und Fernsehproduzent, sorgt mit einem Video auf Instagram für neue Comeback-Spekulationen. In dem Clip paddelt Elton, 52, allein in einem Kanuboot auf einem See zu einer Insel und ruft: "Stefan, wo steckst du?" Am Ziel angekommen findet er Raab. "Elton, alter Sack", sagt dieser, ist allerdings nur von hinten beim Angeln zu sehen. Seit 2015 hat Raab sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, bei diversen Sendungen und Shows allerdings noch im Hintergrund gearbeitet. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Raab mit seiner neuen Produktionsfirma eine Fußball-Show ins RTL-Programm bringt. Während der Europameisterschaft soll das Format "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" täglich um 20.15 Uhr die Ereignisse thematisieren. Moderiert wird die Sendung von Elton und Jan Köppen.