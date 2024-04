Emily Blunt , 41, Schauspielerin, hält das Filmset für eine vielversprechende Dating-Plattform. "Es hängt einfach von den Leuten ab. Ich meine, die Leute nennen es immer eine Show-Romanze. Manchmal ist das wahr, und manchmal denke ich, es kann etwas viel Tieferes, Dauerhafteres sein als das", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, ich verstehe, warum Menschen an einem Filmset zusammenfinden, weil es so isoliert ist." Es sei wie eine Geheimsprache, die jeder habe, der an einem Film arbeitet. Blunt ist mit dem Schauspieler und Regisseur John Krasinski verheiratet.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Madonna, 65, Pop-Ikone, besetzt ihre Tour-Entourage familienintern. Bei ihrer aktuellen "Celebration Tour" habe sie ihre vier jüngeren Kinder, die noch mit ihr zusammenleben, in ihre Shows integrieren wollen, sagte die Sängerin dem Modemagazin W. Die 18-jährige Mercy begleitet ihre Mutter beim Lied "Bad Girl" auf dem Klavier, der ebenfalls 18-jährige David kommt für ein Duett zu ihr auf die Bühne, die elfjährigen Zwillinge Stella und Estere tanzen während Madonnas Konzerten. Madonna hatte alle vier als Kinder aus Malawi adoptiert. Natürlich sei sie ihre Mutter, also gehe man sich auch mal gegenseitig auf die Nerven, so Madonna. "Aber wir sind eine Familie, und das passiert nun mal."

Detailansicht öffnen (Foto: Niranjan Shrestha/dpa)

Kami Rita Sherpa, 54, nepalesischer Bergführer, kriegt nicht genug vom Mount Everest. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, will Sherpa den höchsten Berg der Welt zum 29. Mal besteigen. Falls erfolgreich, würde der 54-Jährige damit seinen eigenen Weltrekord für die meisten Besteigungen des 8849 Meter hohen Riesen brechen. Sherpa sagte der dpa per Telefon aus dem Basislager, dass er mit einer Gruppe zahlender Gäste unterwegs sei: "Wir sind derzeit bei der Akklimatisierung und möchten später zum Gipfel vordringen." Laut dem Guinness-Buch der Rekorde erreichte der Mann aus dem Volk der Sherpa den Gipfel erstmals im Jahr 1994 im Alter von 24 Jahren.

Konrad Hanc, polnischer Pilot, schwebt auf Wolke sieben. Während eines Flugs von Warschau nach Krakau verließ Hanc laut CNN das Cockpit und machte seiner Freundin, einer Stewardess, einen Heiratsantrag. "Meine Damen und Herren, vor etwa eineinhalb Jahren habe ich in diesem Beruf die wunderbarste Person getroffen, die mein Leben verändert hat", sagte Hanc vor den Passagieren, wie ein Video zeigt, das die polnische Airline LOT werbewirksam auf Facebook veröffentlichte. "Du bist mein größter wahr gewordener Traum. Deswegen muss ich dich um einen Gefallen bitten, Liebling. Wirst du mich heiraten?", fragte Hanc und ging auf die Knie, einen Blumenstrauß haltend. Die angesprochene Stewardess lief dann aus dem hinteren Teil des Flugzeugs nach vorn und fiel Hanc in die Arme. Die Passagiere klatschten. Das Flugzeug landete offenbar trotzdem sicher in Krakau.