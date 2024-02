Luciano Spalletti, 64, Fußball-Nationaltrainer von Italien, greift durch. Die Spieler der Squadra Azzurra dürfen sich nicht länger mit der Playstation oder anderen Videospielen die Abende vertreiben. "Sie müssen die Playstation zu Hause lassen. Ich gebe ihnen Hausaufgaben für den Abend, wenn die Aufgaben am Tag nicht genügen. In der Nationalelf muss man konzentriert sein, man scherzt nicht", sagte Spalletti in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. Der Trainer hatte die SSC Neapel im vergangenen Jahr zum ersten Scudetto seit der goldenen Ära von Diego Maradona geführt. Jetzt wolle er die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland und danach die WM 2026 gewinnen, und dafür müssten seine Spieler "besser werden, als sie jetzt sind". Italien hatte die WM 2022 verpasst und auch die Endrunde in Deutschland nur mit Mühe durch ein 0:0 im letzten Qualifikationsspiel gegen den direkten Konkurrenten Ukraine erreicht.