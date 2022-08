Matthias Katsch ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Schule. Doch seine Zeit am Gymnasium lässt ihn noch immer nicht los. Folge 6 der SZ-Podcast-Serie - über die langen Folgen von sexuellem Missbrauch.

Jana Stegemann, Vinzent-Vitus Leitgeb und Marisa Gierlinger

Matthias Katsch ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Schule. Aber seine Zeit am Gymnasium lässt ihn viele Jahr nicht los. Ein Folge über die Langzeitfolgen von sexuellem Missbrauch - und das, was passieren kann, wenn man sein Schweigen bricht.