Paris Hilton, 41, US-Realitystar, hat zusammen mit ihrem Mann Carter Reum, 41, ein neues Projekt. Die beiden sind kürzlich per Leihmutterschaft Eltern eines Sohnes geworden, bestätigte Hilton dem Magazin People. "Wir sind so aufgeregt, gemeinsam unsere Familie zu starten und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren Baby-Jungen", sagte sie. Wann genau das Baby auf die Welt kam, wurde nicht bekannt. Auf Instagram veröffentlichte Hilton das Foto einer Frauenhand mit weiß lackierten Fingernägeln, in der ein Babyhändchen den Daumen umklammert. "Du wirst jetzt schon jenseits des in Worte Fassbaren geliebt", schrieb sie dazu. Unter den vielen Kommentaren gratulierten auch Stars wie Heidi Klum und Kim Kardashian. Hilton hatte selbst wiederholt ihren Kinderwunsch thematisiert. Im Dezember erklärte sie, dass sie sich während des pandemiebedingten Lockdowns Eizellen habe entnehmen lassen. Hilton und Reum hatten im November 2021 geheiratet. Leihmutterschaft, bei der eine andere Frau das biologische Kind eines Paares austrägt, ist in Deutschland verboten.

Detailansicht öffnen (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Justin Bieber, 28, kanadischer Popstar, ist seine Rechte los. Nach Musikern wie Bob Dylan, Paul Simon oder Bruce Springsteen hat auch Bieber die Rechte an seinen Songs verkauft - an die Management-Firma Hipgnosis. Rund 200 Millionen Dollar (etwa 185 Millionen Euro) soll die Firma US-Medien zufolge gezahlt haben - die höchste solche Summe für einen Musiker aus Biebers Generation. Dafür habe Hipgnosis die Rechte an allen knapp 300 Songs erworben, die Bieber bis Ende 2021 veröffentlicht hat, darunter Hits wie "Sorry", "Baby" oder "Peaches".

Detailansicht öffnen (Foto: Markus Schreiber/dpa)

Olena Selenska, 44, Drehbuchautorin, Produzentin und ukrainische Präsidenten-Gattin, wünscht ihrem Mann mehr Freude. Zum 45. Geburtstag gratulierte sie ihrem Ehemann Wolodimir Selenskij via Twitter. Sie werde oft gefragt, wie sich Selenskij seit Beginn des russischen Angriffskriegs verändert habe, schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst: "Und ich sage immer: Er hat sich nicht geändert. Er ist derselbe. Derselbe Bursche, den ich getroffen habe, als wir 17 Jahre alt waren." Doch tatsächlich habe sich im vergangenen Jahr etwas geändert. Ihr Mann lache weniger. "Ich wünsche Dir mehr Gründe zum Lächeln."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Brendon Urie, 35, US-amerikanischer Sänger, hat keine Panik mehr. Nach fast 20 Jahren löst er das Musikprojekt Panic! At the Disco auf, die anstehenden Europakonzerte sollen die letzten Auftritte werden, gab Urie auf Instagram bekannt. Grund für die Entscheidung sei die Schwangerschaft seiner Ehefrau Sarah, schrieb Urie. Manchmal müsse eine Reise enden, damit eine neue beginnen könne.

Detailansicht öffnen (Foto: MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP)

Joe, 33, Nick, 30, und Kevin Jonas, 35 (von links nach rechts im Bild), singende Brüder aus New Jersey, gibt es bald auch zum Drüberlaufen. Die Jonas Brothers erhalten einen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame", wie die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles bekannt gaben. Kommende Woche sollen die Musiker die Plakette enthüllen. Als Teenie-Band hatten die drei die Charts gestürmt. 2013 löste die Gruppe sich auf, feierte aber sechs Jahre später ein Comeback.