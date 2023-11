Nach Polizeiangaben betrat der 15 Jahre alte Schüler ein Klassenzimmer in der Waldbachschule im badischen Offenburg, ging gezielt auf den Mitschüler zu und schoss mindestens einmal auf ihn. Das Opfer erlitt dabei "schwerste Verletzungen". Laut Polizei griff ein "zufällig Anwesender" ein und hielt den mutmaßlichen Schützen fest. Der verletzte Jugendliche, ebenfalls 15 Jahre alt, wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am frühen Abend starb. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Offen ist, warum der mutmaßliche Täter den Schuss abgab. Die Ermittler vermuten bislang "ein persönliches Motiv". Unklar ist auch, woher der Jugendliche die Tatwaffe hat. Um das herauszufinden, haben die Ermittler am Freitag die Sonderkommission "Mühlbach" eingerichtet. "Zunächst stehen viele sensibel zu führende Vernehmungen von Zeugen an, die es zusammen mit den bereits kursierenden Darstellungen zu bewerten gilt", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Nach der Tat betreuten Notfallseelsorger Kinder, Eltern und Lehrkräfte in einer nahe gelegenen Sporthalle. Am Freitag blieb die Schule geschlossen. Die Ermittler sicherten weitere Spuren im Gebäude. Wie das baden-württembergische Kultusministerium mitteilte, kümmern sich Schulpsychologen auch um Schüler der umliegenden Bildungseinrichtungen. "Unsere Gedanken sind jetzt bei der Familie und den Angehörigen des Opfers", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Ein Ereignis wie dieses schlage tiefe Wunden in eine Schulgemeinschaft. "Was wir tun können, für die Hinterbliebenen, für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte der Waldbachschule, das werden wir tun."