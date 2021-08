Die Hitze in Wien, der Rummel um den Jedermann und nun auch noch ein neuer ORF-Chef. Höchste Zeit für einen deutsch-österreichischen Ausflug in die Steiermark.

Von Martin Zips

Letztens war der Leopoldstädter gar nicht gut drauf. Am Telefon erzählte er mir etwas vom "Hitzesudern" (deutsch: "Schwitzen"; in Wien war der Sommer bisher meist heiß und trocken). Auch haderte er damit, dass die Figur des Glaubens im Salzburger "Jedermann" als schwangere Frau dargestellt wird ("Geh, bitte, was soll der Schaas?"). Und natürlich empörte er sich über seinen Bundeskanzler, weil der "Fellner Live" ein Interview gegeben habe ("Herr Bundeskanzler, Sie haben eine Sommergrippe gehabt?", "Sie werden Vater im Herbst?", "Gibt's schon einen Hochzeitstermin?").

"Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?", hat der Leopoldstädter dann irgendwann in den Hörer gerufen. Da habe ich "Jawoll, Herr Generaldirektor" (lesen Sie hier mehr zur Wahl des neuen ORF-Chefs) geantwortet, aber das hat ihm auch nicht gefallen.

"Weißt du", hat der Leopoldstädter dann gesagt, "es müsste so ein Zauberwort geben, so etwas wie Abrakadabra oder Mutabor oder dieses lange Wort von Mary Poppins. Ein Wort, welches man einfach ausspricht, und plötzlich ist die Welt wieder gut. Ganz ohne Pandemie und andere schlimme Sachen."

Gilbert O'Sullivan und sein Ferienhaus

"Ich kenne so ein Wort", habe ich geantwortet. "Es heißt: Ooh-wakka-doo-wakka-day."

"Ooh-wakka-doo-wakka-day?", hat der Leopoldstädter da gefragt. "Klar", habe ich gesagt. "Das ist aus diesem fabelhaften Song von Gilbert O'Sullivan. Wenn du den hörst, geht es dir sofort besser." Der Leopoldstädter hat dann ganz hektisch in seinen Computer getippt, das habe ich gehört, am Telefon. Er wollte das Lied irgendwo im Netz finden. Und dann hat er geschrien: "Stimmt! Ein Supersong, Deutscher! Und weißt du was? Ich lese gerade, dass Gilbert O'Sullivan ein Ferienhaus in Bad Mitterndorf besitzt." Also sind der Leopoldstädter und ich ins steirische Salzkammergut gefahren.

Aber, ehrlich gesagt: Urfad war's in Bad Mitterndorf. Da eine Therme, hier ein See, dort das Hotel Post. Sonst nichts. Und überall Ferienhäuser natürlich, aber landschaftlich jetzt auch nicht besser als Irland oder Jersey, wo O'Sullivan sich angeblich sonst aufhält. Und blöd, weder in der Trafik noch im Blumenladen hatten sie jemals von ihm gehört. Auch das Lied von 1972 kannte niemand.

Der Fleischhauer und Conchita Wurst

"Geh, das gibt's doch nicht", hat der Leopoldstädter dann irgendwann einen jungen Mann vor der Kurapotheke angeraunzt. Kurz nachdem er ihm "Ooh-wakka-doo-wakka-day" vorgesungen hat. "Der O'Sullivan ist doch ein Weltstar. Und er wohnt sogar bei euch." Immerhin hat dann der Fleischhauer den Leopoldstädter und mich in Richtung Autowaschanlage geschickt. Aber nur, weil der Fleischhauer den O'Sullivan mit Conchita Wurst verwechselt hat. Wurst ist ja im Gasthof Neuwirth aufgewachsen, in Bad Mitterndorf. Und der Gasthof ist nicht weit von der Autowaschanlage entfernt. Aber klar, den O'Sullivan haben wir dort auch nicht gefunden.

Am Ende sind wir dann gemeinsam nach Wien gefahren, der Leopoldstädter und ich. In seinem alten Renault haben wir sehr laut Musik gehört. Eine 90-Minuten-Kassette, nur mit "Ooh-wakka-doo-wakka-day". Weil im Auto streamen, das kann der Leopoldstädter noch nicht.

Jedenfalls, das fand jetzt auch er, ist dieses Wort tatsächlich die Lösung aller Probleme. Und als wir auf der Rückfahrt noch mal an der Waschanlage vorbeigefahren sind, da haben wir einen langhaarigen alten Mann gesehen, der gerade seinen Kombi geputzt hat. Es ist uns aber erst vor'm "Seppi" in Wien-Favoriten eingefallen, dass das der O'Sullivan gewesen sein muss. Und da sind wir beim Seppi ein Bier trinken gegangen.

