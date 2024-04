Nach einer spektakulären Flucht sitzt O. J. Simpson 1994 vor Gericht in Los Angeles - wegen Mordes an seiner Ex-Frau.

Von Peter Burghardt, Washington

Natürlich sind da jetzt auch wieder diese Bilder, sie begleiten diesen Mann über seinen Tod hinaus. Der 17. Juni 1994, Los Angeles, die Jagd über die Freeways. O. J. Simpson saß auf der Rückbank eines weißen Ford Bronco, den sein Freund Al Cowlings steuerte. In der einen Hand hielt er sich eine Schusswaffe an den Kopf, in der anderen ein Foto seiner Kinder. Hinter ihnen fuhren mehrere Streifenwagen, über ihnen flogen Hubschrauber, Fernsehsender übertrugen live.