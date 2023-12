Interview von Nadja Schlüter

Der Jahreswechsel ist eine Zeit der Nostalgie. Viele Menschen erinnern sich zurück, gerade an Weihnachten und in den Tagen danach, die Gerüche, die Lieder katapultieren uns in die eigene Kindheit und lassen uns in Erinnerungen schwelgen. Ein schönes Gefühl. Angesichts all der Krisen in der Welt wünschen sich mache aber auch zurück in eine gesellschaftliche Vergangenheit, die angeblich besser gewesen sein soll - zurück in ein Europa ohne EU zum Beispiel. Ist das auch Nostalgie? Ein Gespräch mit dem Historiker Tobias Becker.