Von Christoph Giesen und Kai Strittmatter

Am Ende des Films sitzt da in einer der letzten Einstellungen Ulrich Larsens Ehefrau Sasha, Rücken zur Kamera. Sie starrt ihren Mann an und sagt leise: "Ich finde, du bist ein Idiot. Auch weil du mir nichts gesagt hast." Und was hat Ulrich Larsen, der Maulwurf, "The Mole", wie er im Film genannt wird, seiner Frau geantwortet? "Ja, habe ich gesagt. Ja, du hast recht."