New York:Nächtlich grüßt der China-Kracher

Seit Wochen wird in New York City jede Nacht ein Feuerwerk abgeschossen - mit illegalen Raketen und Kanonenschlägen. Die Polizei ist machtlos.

Alle paar Sekunden explodiert ein Knallkörper. Manchmal nur einer, aber so laut, dass die Scheiben zittern. Dann zwei, drei vier hintereinander. Manchmal sind Lichtblitze und Feuerregen zu sehen. Es ist elf Uhr am Abend in Crown Heights, Brooklyn. Und wenn es so bleibt wie in den vergangenen Wochen, dann wird das Geknalle erst in den frühen Morgenstunden langsam abebben.

Es ist ein Phänomen, das seit einigen Jahren bekannt ist. Aber noch nie so schlimm gewesen sein soll, wie in diesem Jahr. Es ist so etwas wie eine Tradition, dass sich Menschen in weniger reichen Arbeitervierteln kurz vorm Unabhängigkeitstag am 4. Juli mit allerlei Raketen und Donnerschlägen eindecken um diese, sobald es dunkel ist, zum großen Missfallen der Anwohner abzufeuern.

Crown Heights und zwei benachbarte Stadtteile in Brooklyn gelten als das Zentrum der Böllerei. Aber auch aus der Bronx, Teilen Manhattans, einigen Städten entlang der Ostküste von Boston bis hinunter nach Washington werden Knallereien gemeldet.

Normalerweise dauert der Wahnsinn immer nur ein paar Tage an. In diesem Jahr aber - die Gründe sind nicht klar - hat es schon Mitte Mai angefangen. Eine Auswertung der Anrufe bei der Beschwerde-Nummer 311 der Stadt New York ergab, dass allein im Juni die Zahl der Böller-Beschwerden gegenüber dem Vorjahr um das 237-fache zugenommen hat. Seit Monatsanfang hat es mehr als 6400 solcher Klagen gegeben. 2019 waren es im gleichen Zeitraum nur 27.

Raketen werden von Hausdächern, aus Wohnungen und Autos heraus gezündet

Wer morgens in den sozialen Netzwerken die vielen Feuerwerks-Bilder aus der vergangenen Nacht durchforstetet, der wird den Eindruck nicht los, dass die Stadt in einer Sylvester-Dauerschleife festhängt. Allnächtlich grüßt der Chinakracher. Die Raketen werden von der Straße, von Hausdächern, aus Wohnungen und Autos heraus gezündet. Manchmal explodieren Irrläufer unter Autos, dann beginnen deren Alarmanlagen zu heulen.

Mitte vergangener Woche hat sich ein 33-jähriger Mann in Crown Heights die Brust verbrannt, weil eine Rakete in dem Plastikrohr steckengeblieben war, durch das er das Geschoss aus seinem Wohnzimmerfenster heraus in den New Yorker Nachthimmel jagen wollte. Die Rakete zündete im Rohr, der Mann stand etwas unglücklich dahinter. Er landete schwer verletzt im Krankenhaus.

Das ist in vielfacher Hinsicht nicht legal. In New York ist privates Feuerwerk grundsätzlich verboten. Wer eines zu sehen bekommen will, der hat dazu immer am 4. Juli Gelegenheit, wenn das von der Kaufhauskette Macy´s gesponserte Feuerwerk der Superlative über Manhattan abbrennt.

Und schon gar nicht sind die Kaliber erlaubt, die gerade jede Nacht die Tassen im Regal klirren lassen. Die Sylvester-Familienpackung, mit der etwa in Berlin gerne das neue Jahr begrüßt wird, mutet dagegen wie ein Tischfeuerwerk für Kleinkinder an. Legal kaufen lässt sich das Zeug jedenfalls nicht. Dealer handeln damit auf der Straße oder aus Kofferräumen heraus.

Das New York Police Department scheint so rat- wie machtlos. In den Jahren zuvor hat sie die Knallerei meist großzügig ignoriert. Jetzt aber ist die Situation aus dem Ruder gelaufen. Wer etwas über Verkaufs- und Vertriebswege der Knaller-Fracht weiß, der solle sich bitte melden, lautet ein hilfloser Aufruf des NYPD. Gegen die Zündler kann die Polizei kaum etwas machen. Die sind weg, sobald die Lunte brennt. Aktuelle Daten zu Festnahmen und Beschlagnahmen gibt sie nicht heraus.

Zumal es auch nicht gerne gesehen wird, wenn überhaupt die Polizei gerufen wird. Der Bezirks-Präsident von Brooklyn, Eric Adams, riet am Wochenende auf einer Pressekonferenz dringend davon ab, 311 oder die Notfall-Nummer 911 anzurufen. Aus politischen Gründen: Die Menschen in Brooklyn gingen nicht seit zwei Wochen gegen ausufernde Polizeigewalt auf die Straße, um jetzt ein paar junge Leute wegen ein bisschen Knallerei der Polizei auszuliefern, sagte Adams. Das NYPD solle sich lieber darauf konzentrieren, die Hintermänner des illegalen Böller-Business ausfindig zu machen. Sein Rat an die Schlaflosen: Einfach auf die Krachmacher zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen.