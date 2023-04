Rapper Marteria in den USA festgenommen

Von Martin Tofern

Marteria, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny und einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, ist laut Medienberichten am 30. März in North Carolina festgenommen worden. Wie der Spiegel berichtet, hat die Polizei in der Stadt Charlotte im Mecklenburg County die Festnahme bestätigt. Der Vorwurf: Er soll eine Frau gewürgt haben, heißt es auf der Internetseite des Sheriffs von Mecklenburg County. Auch ein Polizeifoto, ein sogenannter Mug Shot, des 40 Jahre alten Marten Laciny ist dort zu sehen. Den Angaben zufolge ist er gegen 5000 Dollar Kaution freigelassen worden.

Dem Bericht des Spiegels zufolge beruhen die Vorwürfe ("Assault by Strangulation") auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers, weitere Beweismittel sollen sich demnach in der Akte nicht finden.

Bereits für den 18. April ist der Verhandlungstermin angesetzt. Bis zu einem möglichen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Der Anwalt von Marteria erklärte, der Rapper wolle sich zur Sache nicht äußern.

Marteria ("Lila Wolken", "El Presidente") gilt als einer der bekanntesten Rap-Musiker Deutschland. Er ist diversen Fernseh-Shows aufgetreten und macht für Bonbons der Marke Fisherman's Friends Reklame. Vor seiner Musikerkarriere arbeitete er als Model unter anderem für Diesel und Hugo Boss. Als Jugendlicher war er ein begabter Fußballer und Kapitän sämtlicher Jugendmannschaften von Hansa Rostock. Als Rechtsverteidiger war er Stammspieler der Jugendnationalmannschaften U-15, U-16 und U-17.