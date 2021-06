Detailansicht öffnen (Foto: Christophe Petit Tesson/dpa)

Malala Yousafzai, 23, Friedensnobelpreisträgerin, blickt glücklich auf ihre Studentenzeit zurück. "Auf der Universität hatte ich endlich Zeit für mich selbst", sagte Malala der Juli-Ausgabe der britischen Vogue, auf deren Cover sie zu sehen ist. "Ich fand einfach alles spannend: Zu McDonald's gehen, mit meinen Freunden Poker spielen oder zu einem Gespräch oder einer Veranstaltung gehen." Die Pakistanerin erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 überlebte sie im Alter von 15 Jahren ein Attentat, nachdem Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt und ihr in den Kopf geschossen hatten.

(Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Christian Wulff, 61, Ex-Bundespräsident, und Bettina Wulff, 47, sind im dritten Anlauf wieder ein Paar. "Wir leben zusammen", sagte Bettina Wulff am Rande eines Benefizgolfturniers in ihrem Wohnort in Burgwedel der Neuen Presse. Bettina Wulff sagte der Zeitung, sowohl sie als auch Christian Wulff verbrächten wegen der Corona-Pandemie aktuell nun viel Zeit zu Hause.

(Foto: imago /Future Image)

Matthew Perry, 51, Schauspieler ("Friends"), hat nach nur wenigen Monaten Verlobung die Beziehung zu seiner Freundin, der Managerin Molly Hurwitz, 29, gelöst. "Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht, und das hier ist eines davon", sagte Perry recht abgeklärt dem US-Magazin People. "Ich wünsche Molly das Beste." Perry und Hurwitz waren seit 2018 ein Paar, im November 2020 hatte der Schauspieler die Verlobung bekannt gegeben.

Nottuln: Marietheres Wübken, 97, geht mit einem Rollator eine Straße entlang. (Foto: Jonas Güttler/dpa)

Marietheres Wübken, 97, Rentnerin, dreht Runden für den guten Zweck. Vormittags und nachmittags dreht sie mit ihrem Rollator jeweils eine genau abgemessene Runde durch das münsterländische Nottuln und will damit Spenden für Schulkinder aus armen Ländern sammeln. Schon jetzt hat sie mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Engagement das Vierfache der ursprünglich vorgesehenen Summe eingesammelt - bislang sind es mehr als 7500 Euro. "Ich freue mich sehr darüber, dass so viel für einen guten Zweck zusammenkommt", sagte Marietheres Wübken der Deutschen Presse-Agentur am neunten Tag ihres Spendenlaufs. Seit dem Start hat sie täglich 3,7 Kilometer zurückgelegt. 100 Kilometer will sie schaffen - mindestens.

(Foto: Nina Prommer/dpa)

Lance Bass, 42, früherer Sänger der Boyband 'N Sync und sein Mann Michael Turchin, 34, freuen sich doppelt. Mit Hilfe einer Leihmutter würden sie im November Zwillinge erwarten, ein Mädchen und einen Jungen, sagte Bass der US-Zeitschrift People. In dem Interview sprachen Bass und Turchin über den schwierigen Prozess und die vielen Rückschläge, sich den lang gehegten Kinderwunsch zu erfüllen. Auf Instagram und Tiktok postete Bass außerdem ein mit gruseliger Musik unterlegtes Video. Darin spekuliert das Paar über die Ankunft von etwas Geheimnisvollem zu Halloween, womit offenbar die Geburt der Zwillinge gemeint ist.