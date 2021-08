Die spanische Polizei hat einen hochrangigen italienischen Mafia-Boss gefasst. Domenico Paviglianiti, ein Chef der 'Ndrangheta aus dem süditalienischen Kalabrien, sei nach monatelangen Ermittlungen in Madrid festgenommen worden, teilte die Nationalpolizei mit. Es handele sich um einen der wichtigsten Mafiosi Kalabriens sowie um einen der meistgesuchten Verbrecher Italiens.

Die Festnahme sei in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden gelungen. Auf einem von der spanischen Polizei veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Mann auf offener Straße von mehreren Polizisten festgenommen wird und wie ein Zimmer durchsucht wird.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Der inzwischen 60 Jahre alte Paviglianiti sei in den 80er- und 90er-Jahren als "Boss der Bosse" bezeichnet worden, schreibt die italienische Zeitung La Repubblica.

Der Italiener sei bereits im Jahr 2005 zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Den amtlichen Angaben zufolge war er seit längerer Zeit flüchtig und hatte sich in den vergangenen Monaten unter anderem bei Verwandten in Barcelona im Nordosten Spaniens aufgehalten. In Madrid sei er jetzt mit falschen Papieren aus Portugal aufgegriffen worden. Bei der Aktion seien außerdem sechs Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von 6000 Euro sichergestellt worden, hieß es.