Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, das im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien verschwundene achtjährige Mädchen lebend zu finden, wird immer geringer. "Die Chancen des Mädchens sinken von Stunde zu Stunde", sagte Polizeisprecher Josef Weindl der Passauer Neuen Presse. "Ohne Essen und Trinken schafft es ein Kind über zwei Tage", sagte er. Die Kälte sei das große Problem. In den vergangenen Nächten hätten sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegt. Möglicherweise habe das Kind in einer Höhle etwas Schutz gefunden. "Jede Stunde ist wichtig", sagte Weindl.

Seit Dienstagmorgen soll nun eine sogenannte Alpine Einsatzgruppe helfen. Die speziell für Einsätze im Gebirge geschulten Polizisten kämen aus dem südlichen Oberbayern in die Oberpfalz, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Familie aus dem Großraum Berlin war am Wochenende auf dem tschechischen Berg Čerchov (Schwarzkopf) im Böhmischen Wald (Český les; Oberpfälzer Wald) gewandert. Das Gebiet liegt etwa zwei Kilometer von der bayerischen Grenzstadt Waldmünchen entfernt.

Die Suche sei während der Nacht fortgesetzt worden, berichtete der Polizeisprecher am Morgen. Bisher gebe es aber keine neuen Hinweise oder Erkenntnisse, wo die Achtjährige sein könnte. Sie heißt Julia und trägt vermutlich die Kleidung, mit der sie auf dem von der Polizei veröffentlichten Fahndungsfoto zu sehen ist: blaue Jacke, dunkle Hose, rote Schuhe und ein rosa Halstuch. Hinweise nimmt der Polizeinotruf 110 entgegen.

"Es ist ein schwieriges Gelände, ringsherum ist tiefer Wald"

Mehrere Hundert Einsatzkräfte aus Tschechien und Deutschland - Polizisten, Bergwachtler und Feuerwehrleute - hatten mit Hubschraubern und Hundestaffeln nach der Schülerin gesucht. Das Kind ist seit dem späten Sonntagnachmittag verschwunden, nachdem die Eltern das Mädchen, ihren Bruder und ihren Cousin beim Spielen aus den Augen verloren hatten. Der Sohn und der Neffe des Paares wurden schließlich gefunden, die achtjährige Tochter blieb vermisst. Die Familie stammt nach einem Bericht des Tagesspiegels aus dem Berliner Bezirk Pankow.

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus und vermutet, dass sich die Achtjährige verlaufen habe. "Es ist ein schwieriges Gelände, ringsherum ist tiefer Wald", sagte die tschechische Polizeisprecherin Dana Ladmanová. Die Familie des Mädchens wird von Psychologen betreut. Die tschechische Polizei veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Einsatzkräfte in einer langen Reihe den Wald durchkämmen. Zudem war ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Die grenznahe Gegend war während des Kalten Krieges militärisches Sperrgebiet.

Sowohl die bayerische als auch die tschechische Polizei riet Freiwilligen davon ab, sich an der Suche zu beteiligen. Sollte sich das ändern, werde man sich melden. "Danke, dass ihr nicht gleichgültig seid", schrieb die tschechische Polizei bei Twitter. "Wir bitten darum, nicht den Aufstieg in den Berg zu wagen, sondern hier unten zu bleiben auf den Straßen und in den umliegenden Gemeinden die Augen offen zu halten, einfach um sich hier nicht selber in Gefahr zu begeben", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. "Nicht, dass es dann gegebenenfalls dazu kommt, dass wir noch weitere Personen aus dem Berg bergen müssen oder sogar suchen müssen."