Detailansicht öffnen (Foto: Kay Blake; Jörg Carstensen/dpa)

Madonna, 62, US-Sängerin, unterstützt wortgewaltig ihre Kollegin Britney Spears, 39, bei ihrem Kampf um Selbstbestimmung. "Dies ist eine Verletzung der Menschenrechte! Britney, wir kommen, um dich aus deinem Gefängnis zu holen!", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie ein Top mit Spears' Namen trägt. Spears hatte Ende Juni bei einer Anhörung vor Gericht ein Ende der seit 2008 bestehenden Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. Besonders scharf griff sie ihren Vater an: Er liebe es, Macht über sie auszuüben, sie sei wie eine "Sklavin" behandelt worden. Madonna griff die Formulierung nun in ihrem Posting auf: "Sklaverei ist vor langer Zeit abgeschafft worden!", schrieb sie. "Gebt dieser Frau ihr Leben zurück."

Detailansicht öffnen (Foto: FrankHoermann/Sven Simon/imago)

Al Bano Carrisi, 78, italienischer Barde, hat Ärger mit der katholischen Kirche. In der süditalienischen Stadt Andria hatte der Sänger in der Kathedrale der Stadt bei einer Trauung gesungen und mit dem Brautpaar für Fotos posiert. Dem örtlichen Bischof Luigi Mansi gefiel das gar nicht, Kirchen sollten seiner Meinung nach Künstlern wie Carrisi nicht als Bühne dienen. "Das ist eine schwere Beleidigung für einen heiligen Ort", schrieb der Bischof in einem offenen Brief. Das heilige Sakrament der Ehe sei "keine Show", wetterte Mansi. Al Bano Carrisi hatte gemeinsam mit seiner langjährigen Ehefrau Romina Power große Erfolge und ist mit Hits wie "Felicità" und "Sempre sempre" auch weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt geworden.

Detailansicht öffnen (Foto: Ettore Ferrari/dpa)

Gianna Nannini, 67, italienische Rocksängerin, hat gute Erinnerungen an London, wo Italien am Sonntag im Finale gegen England antritt. Das letzte Mal sei sie mit Gianluca Vialli im Wembley-Stadion gewesen, dem früheren Spieler und Trainer des FC Chelsea, sagte Nannini der Deutschen Presse-Agentur. Auch Italiens jetziger Trainer Roberto Mancini sei damals in London gewesen. "Die Abende verbrachten wir damit, Rocklieder zu singen, Mancini an der Gitarre, ich und Vialli sangen."

Vigdís Birna, 13, Isländerin, hat einen besonderen Wettbewerb für sich entschieden. Das Mädchen wurde auf dem traditionellen "Irischen Festival" in der Hafenstadt Akranes zum rothaarigsten Menschen des Inselstaats gekürt. Birna setzte sich auf der Veranstaltung, die schon zum 22. Mal stattfand, gegen etwa ein Dutzend Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. "Ich wollte schon manchmal die Farbe wechseln, aber ich bin immer noch gerne rothaarig", sagte die junge Isländerin der Zeitung Fréttablaðið. Als Preis erhielt sie einen Gutschein im Wert von umgerechnet etwa 1000 Euro.

Detailansicht öffnen (Foto: DANIEL SHEA/AFP)

Ella Emhoff, 22, Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Tocher von Douglas Emhoff, feierte am Mittwoch ihr internationales Debut bei der Pariser Modewoche. Wie US Today berichtet, war Emhoff diversen Mode-Designern auf der Amtseinführung ihrer Stiefmutter im Januar 2021 aufgefallen, als sie einen extravaganten Mantel des Designer Labels Miu Miu getragen hatte. Kurze Zeit später nahm die Agentur IMG Models die Design-Studentin unter Vertrag. Seitdem lief Emhoff bereits auf der New Yorker Modewoche mit und zierte das Cover des Europäischen Dust Magazine. Am vergangenen Mittwoch lief sie für das Pariser Modelabel Balenciaga.