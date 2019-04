17. April 2019, 21:28 Uhr Portugal Touristenbus auf Madeira schwer verunglückt

Örtlichen Medienberichten zufolge soll es Todesopfer geben. Der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über den Bus.

Auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira ist am Mittwoch ein Touristenbus schwer verunglückt. Örtlichen Medienberichten zufolge soll es dabei Todesopfer gegeben haben. Mehrere Menschen seien in ein Krankenhaus in Funchal gebracht worden, zitierte die Nachrichtenagentur Lusa den Bürgermeister der östlich der Hauptstadt gelegenen Gemeinde Caniço, in der sich der Unfall ereignet hat.

Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte.

