18. April 2019, 09:20 Uhr Madeira Hotel: Opfer des Busunglücks stammen aus ganz Deutschland

Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen.

Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet, er ist unter der Rufnummer 030-50003000 zu erreichen.

Der portugiesische Fahrer hat den Unfall offenbar überlebt. Er soll zuvor die Kontrolle über den Reisebus verloren haben, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte.

Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind am frühen Mittwochabend mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer sollen deutsche Touristen sein. Der portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa sagte, seinen Informationen zufolge stammten alle Todesopfer aus Deutschland. Bürgermeister Filipe Sousa sagte, bei den meisten handele sich um Deutsche.

Das Hotel, in dem die Touristen untergebracht waren, bestätigte, dass es sich um Deutsche aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik handele. Demnach habe es sich nicht um eine gemeinsame Gruppe gehandelt, sondern um Reisende, die zu verschiedenen Zeitpunkten auf Madeira angekommen seien und über einen deutschen Reiseveranstalter und dessen portugiesischen Partner Ausflüge gebucht hätten, sagte eine Mitarbeiterin des Hotels "Quinta Splendida" in dem Ort Caniço.

Auch die Bundesregierung rechnet damit, dass Deutsche unter den Todesopfern sind, konnte die genaue Zahl aber noch nicht bestätigen. "Mit großer Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren", twitterte das Auswärtige Amt am Mittwochabend.

"Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus Madeira", hatte zuvor bereits Regierungssprecher Steffen Seibert getwittert. "Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten." Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin "in dieser schweren Stunde" sein Bedauern, twitterte Costa. De Sousa wollte im Laufe des Tages mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.

Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. Die deutsche Botschaft stehe in engem Kontakt mit den portugiesischen Behörden auf Madeira, um die Identität der Opfer zu klären und den Verletzten beizustehen, twitterte das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes. Der Krisenstab ist den Angaben zufolge unter der Rufnummer 030-50003000 zu erreichen, besorgte Angehörige können sich unter dieser Nummer an das Auswärtige Amt wenden.

Der Fahrer und der Reiseleiter - offenbar beide Portugiesen - sollen verletzt überlebt haben. Mehrere weitere Urlauber seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Funchal gebracht worden, berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa. Die Zeitung Observador berichtet von insgesamt 27 Verletzten, darunter 11 Männer und 18 Frauen. Zwei konnten das Krankenhaus demnach bereits wieder verlassen. Zunächst war von 28 Toten die Rede gewesen, ein Passagier erlag später seinen Verletzungen.

Die Rettungsarbeiten wurden am frühen Donnerstagmorgen beendet. Das Wrack des Busses sei kurz nach 5 Uhr (Ortszeit) geräumt worden, berichten lokale Medien. Die Toten wurden in eine eigens eingerichtete Leichenhalle am Flughafen von Funchal gebracht. Laut Lusa waren die Urlauber größtenteils zwischen 40 und 50 Jahre alt. Nach Angaben von Tui und Thomas Cook Group handelte es sich bei der Gruppe in dem Reisebus nicht um Touristen dieser beiden Konzerne.

Der Bus stürzte eine Böschung hinunter auf ein Haus

Das Unglück ereignete sich dem örtlichen Zivilschutz zufolge gegen 18.30 Uhr in der östlich von Funchal gelegenen Gemeinde Caniço. Dem Observador zufolge waren die Touristen unterwegs zu einem madeirischen Abendessen in der Hauptstadt. Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den mit mehr als 50 Personen besetzten Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte und sich dabei überschlug. Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind noch unklar.

Auf Bildern war zu sehen, wie der Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Zwei Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, die Polizei riegelte den Unglücksort weiträumig ab. Auf Videos war zu sehen, wie Helfer Verletzte stützten und in Sicherheit brachten.

Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa wollte zunächst noch am Abend nach Madeira reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Jedoch würden die Militärflugzeuge möglicherweise gebraucht, um Verletzte auf das Festland zu bringen, hieß es. Sousa habe die Reise deshalb wieder abgesagt, wie portugiesische Medien berichteten. "Dies ist ein Moment des Schmerzes, aber auch der Solidarität", sagte der Präsident dem Nachrichtensender SIC Noticias. Die Regionalregierung von Madeira ordnete eine dreitägige Trauerzeit für die Insel an.

Wegen des milden Klimas ist die Atlantikinsel das ganze Jahr über bei Urlaubern beliebt. Auch immer mehr Deutsche reisen auf die etwa 950 Kilometer südwestlich von Lissabon im Atlantik gelegene Insel.