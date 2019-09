Die Parzelle von Andreas V. in Lügde wurde vom Campingplatzbetreiber abgerissen.

Ihre Opfer wurden misshandelt und danach von Scham und Schuldgefühlen gequält: Auf einem Campingplatz haben sich Andreas V. und Mario S. in Hunderten Fällen an Kindern vergangen. Nun wurden sie verurteilt.

Er hat ihr immer wieder gedroht. Sie würde "Ärger bekommen". Von ihm, aber auch von ihrer Mutter. Lisa, die eigentlich anders heißt, ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt, eine zierliche Drittklässlerin, die gerne zum Tennis geht, noch lieber Fußball spielt und am allerliebsten Pommes mit Ketchup isst. Als der 120-Kilo-Mann die Grundschülerin vergewaltigt, sagt er ihr: "Du darfst ruhig laut schreien." Ihre Freundin Maja (Name geändert), seine Pflegetochter, liegt da nur Meter entfernt in ihrem Bett.