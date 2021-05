Von Judith Raupp

"Meiner Mutter geht es schlecht. Ich habe ihr Medizin gegeben und hoffe, dass sie nun schlafen kann", erzählt der Lehrer Zola Kitandala Lulonga. Es ist der Tag, nachdem der Vulkan Nyiragongo nahe der ostkongolesischen Millionenstadt Goma ausgebrochen ist. Lulonga musste mit seiner 80 Jahre alten Mutter, seiner Frau und den drei Kindern vor der Lava flüchten. "Wir sind mit Tausenden anderen 25 Kilometer zu Fuß gelaufen. Dazwischen haben Lastwagen voll mit Leuten versucht durchzukommen. Es war chaotisch, es gab Unfälle mit Verletzten und Toten", berichtet Lulonga.

Der Vulkanausbruch am Samstagabend vor Pfingsten hat die Bevölkerung überrascht. Selbst das staatliche vulkanologische Institut brauchte fast eine Stunde, bis es mitteilen konnte, aus welchem der beiden aktiven Vulkane in der Nähe der Stadt die Lava austrat. Nach dem Ausbruch des Nyiragongo sendete das Staatsradio Musik und Tipps für ein erfülltes Liebesleben. Die Bevölkerung rannte da schon längst in Panik Richtung Berge und nach Ruanda.

Das Nachbarland hält die Grenze wegen der Covid-Pandemie eigentlich geschlossen. Als jedoch Tausende Kongolesen auf den Schlagbaum zustürmten, ließen die Zöllner sie passieren. Die Flüchtlinge übernachteten frierend in einem Stadion und am Straßenrand. Weil gerade Regenzeit ist, wird es kalt in der Nacht.

Die kongolesische Regierung meldet vorläufig 15 Tote. Davon sind neun Menschen auf der Flucht bei Unfällen gestorben, zwei kamen ums Leben, als Häftlinge aus Angst vor der Lava aus dem Gefängnis in Goma flüchten wollten. Mehr als hundert Kinder irren ohne ihre Eltern umher. Dass es nicht noch schlimmer kam, liegt daran, dass die meiste Lava in den unbewohnten Virunga-Nationalpark geflossen ist. Neben den Vulkanen ist der Park für die seltenen Berggorillas bekannt. Ein anderer Lavastrom kam eineinhalb Kilometer vor dem Flughafen von Goma zum Stillstand. Trotzdem haben Tausende Menschen in den nördlichen Stadtteilen und in 17 umliegenden Dörfern ihr Hab und Gut verloren. Schulen, Krankenstationen und Stromleitungen wurden zerstört.

"Wir haben alle große Angst."

Manche Anwohner, die nach und nach wieder nach Hause zurückkehren, klettern auf der heißen Lava herum und versuchen, mit bloßen Händen die Wellblechdächer ihrer zerstörten Hütten unter den Steinen hervorzuziehen und gerade zu biegen. "Wir haben nichts mehr, wir brauchen Hilfe", klagt ein Mann in einer Sondersendung eines Lokalradios. Andere verkaufen Obst, Benzin und Telefonkarten am Straßenrand, als sei nichts gewesen. Sie müssen ihrer Arbeit nachgehen, damit sie sich abends etwas zu essen leisten können.

Detailansicht öffnen Menschen versammeln sich an einem Strom aus kaltem Lavagestein. (Foto: Justin Kabumba/dpa)

Der Journalist Reagan Mwanaweka tut seit dem Vulkanausbruch kaum noch ein Auge zu. "Wir haben alle große Angst. Die Erde bebt ständig. Neben meiner Wohnung steht ein mehrstöckiges Gebäude, das einstürzen kann." Der junge Mann fragt sich zudem, woher diese Erdstöße kommen.

"Sie sind ungewöhnlich", bestätigt der Vulkanologe Dario Tedesco, der viele Jahre lang das vulkanologische Institut in Goma beraten hat. In der Regel bebt die Erde, bevor ein Vulkan ausbricht, nicht danach. Der Nyiragongo verhalte sich aber anders, erklärt der Wissenschaftler. Auch beim letzten Ausbruch 2002 habe danach die Erde gebebt. Tedesco vermutet, dass sich das unterirdische Terrain neu ordnet, nachdem die Lava entwichen ist, und daher Erdstöße zu spüren seien. Unklar ist, ob die Beben einen neuen Vulkanausbruch auslösen könnten. 2002 sei das nicht passiert.

Wütende Kongolesen

Auch die vielen Entwicklungshelfer in Goma machen sich darüber Gedanken. Hilfsorganisationen und die weltweit teuerste UN-Friedensmission sind seit Jahrzehnten im Ostkongo vertreten, weil die Menschen dort von Armut, Milizen-Überfällen und Kriegen geplagt sind. "Dieser Erdstoß war wirklich stark", schreibt eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation in einer Messenger-Gruppe. Eine andere klagt, dass sie nun im Garten neben dem Swimmingpool schlafen müsse. Manche überlegen, ob sie sich eventuell mit mehr Wein eindecken sollten und der Duty-free-Laden der UN wohl geöffnet sei.

Die meisten Kongolesen dagegen haben andere Sorgen, und sie lassen ihrer Wut freien Lauf. "Wofür haben wir ein vulkanologisches Institut, wenn es uns nicht warnt? Wer kümmert sich eigentlich wirklich um die Bevölkerung?", fragt der Aktivist Yves Kalwira. Er will sich aber nicht unterkriegen lassen, wie viele andere junge Kongolesen auch. Auf Facebook teilen sie nun ein Plakat, das den Schatten eines Mannes zeigt, der die Faust in die Luft reckt. "Goma, wir haben überlebt", steht darauf. Kalwira findet, dass im Ostkongo "die widerstandsfähigsten Menschen der Welt leben".