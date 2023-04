Von Alexander Menden

Wer sich einen Orden oder eine Medaille verdient hat, bekommt die Auszeichnung in der Regel von jemand anderem angesteckt oder umgehängt. Die "King Charles Coronation Medal" kann man sich dagegen einfach im Internet bestellen. Anlässlich der Krönung von Charles III. am 6. Mai hat ein britischer Medaillenhersteller einen Orden am Band aufgelegt, in den Krone, Reichsapfel und Zepter eingeprägt sind. Für umgerechnet 68 Euro dürfen britische Armeeveteranen, aktive Mitglieder der Streitkräfte, Mitarbeiter der Rettungsdienste, Bedienstete im Strafvollzug und Polizeibeamte die große Version kaufen. Damit niemand ordenlos bleibt, kann jeder andere eine Miniaturversion erwerben. Sie kostet umgerechnet rund 20 Euro.