Wer in Berlin ab und zu im Regierungsviertel unterwegs ist, hat sie bestimmt schon mal gesehen: Karoline Preisler als Ein-Frau-Gegendemo.

Von Verena Mayer

Eine FDP-Politikerin auf dem Weg zum Reichstagsgebäude. Doch sie will nicht hinein. Sie bleibt am Platz stehen, dort, wo sich eine Handvoll rechtsextremer Demonstranten versammelt. Während einer von ihnen Parolen ins Mikrofon brüllt, stellt sich die Politikerin mit einem gelben Schild daneben, auf dem ein roter Pfeil zu sehen ist. Der Pfeil zeigt zur Kundgebung, darüber steht "Bullshit". Stunde um Stunde verharrt die Politikerin als Ein-Frau-Gegendemo in der Sommerhitze. Mit ihrem roten Mantel wirkt sie neben den Demonstranten wie ein warnendes Ausrufezeichen.