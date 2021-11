Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Die Corona-Zahlen explodieren, das Virus tobt sich aus. Auch in Köln, der Karnevalshochburg. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat zwar verfügt, dass zur Eröffnung der Session am Donnerstag die 2-G-Regel gilt: In Kneipen oder den Sperrzonen der jecken Hotspots am Heumarkt oder im Studentenviertel dürfen nur Geimpfte und Genesene feiern. Dennoch fürchten Kritiker: Wer heute schunkelt, liege morgen im Bett - und vielleicht bald auf der Intensivstation.