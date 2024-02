Kansas City:Hintergrund von Schüssen bei Super-Bowl-Parade war offenbar ein Streit

Die tödlichen Schüsse während einer Parade zu Ehren der Sieger des Super Bowls in den USA haben nach Erkenntnissen der Polizei keinen terroristischen Hintergrund. "Es handelte sich offenbar um einen Streit zwischen mehreren Menschen, der in einer Schießerei endete", sagte die Polizeichefin von Kansas City, Stacey Graves, am Donnerstag. Mehrere Verdächtige seien in Gewahrsam, zwei von ihnen seien Jugendliche.