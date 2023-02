Andrea Agnelli hat den Fußballverein Juventus Turin wieder in die Spitze geführt, in Italien wie in Europa. Doch der Erfolg hatte seinen Preis: Nun beginnt der Prozess gegen ihn wegen Bilanzbetrugs.

Von Oliver Meiler

Ein Sturz, so viel Physik muss schon sein, ist umso brutaler, je höher jemand zu sitzen glaubte. Und Andrea Agnelli, 47 Jahre alt, siedelte sich selbst ganz hoch an, höher geht fast nicht mehr: auf dem Dach des Fußballs, des italienischen und des europäischen. Wie er jeweils auf der Tribüne der Stadien stand, mit Dreitagebart und grimmiger Miene, alles an ihm schrie: Schaut hoch zu mir! Das macht einen nicht sympathisch. Aber was zählt schon Sympathie im Fußball?