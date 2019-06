12. Juni 2019, 18:45 Uhr Psychologie Präventivmord

In Japans Gesellschaft gilt das Ideal normierter Lebensläufe.

Das Phänomen Hikikomori, ein Leben in selbstgewählter Isolation, ist in Japan weit verbreitet. Jetzt hat ein früherer Politiker in Tokio seinen Sohn getötet - um Schlimmeres zu verhindern.

Hideaki Kumazawa war einst Vize-Landwirtschaftsminister und später Japans Botschafter in Prag. Seit etwa einer Woche sitzt er als mutmaßlicher Mörder in Untersuchungshaft.

Seit seiner Pensionierung lebte der 76-Jährige mit seiner Frau unauffällig im Tokioter Stadtteil Nerima. Bis er am Samstagnachmittag die Polizei rief. Er habe seinen Sohn erstochen - wie er später sagte aus Angst, sein Kind könnte andere Menschen gefährden oder sogar töten. Erschüttert, aber gefasst ließ er sich abführen.

Kumazawas 44-jähriger Sohn Eiichiro war ein sogenannter Hikikomori. So ...