Am Neujahrstag hat ein Erdbeben mit einer vorläufigen Stärke von 7,6 den Norden Zentraljapans getroffen. Berichte über Opfer oder Schäden gibt es bislang nicht. Die Angaben über die Stärke des Bebens waren zunächst nicht eindeutig: Teils ist in Medienberichten auch von 7,4 die Rede, Behörden in den USA sprechen von 7,5.