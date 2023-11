"Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee." So beginnt Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick". Ein kurzer, klarer Satz, der einen in die Geschichte saugt. James Joyce dagegen gehörte nicht zu den Schriftstellern, die sich kurz und verständlich ausdrücken, im Gegenteil. Sein Roman "Finnegans Wake" fängt mitten im Satz an und klingt rätselhaft: "riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs". Übersetzbar ist das kaum.