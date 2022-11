Von Oliver Meiler, Rom

Sie haben nun also Paparazzi auf Andrea Giambruno angesetzt, für "gestohlene Fotos". Man muss nicht glauben, dass die wirklich geklaut sind, die Klatschpresse spricht sich ja meist ab mit den Prominenten. Aber so hört sich das natürlich exklusiver an. Das Heftchen Chi hat Giambruno in einem römischen Supermarkt fotografiert, beim Mineralwasser: in Jeans, einer blauen Sportjacke, mit Sonnenbrille. Er schiebt keinen Einkaufswagen vor sich her, das braucht er nicht. Das Sixpack Mineralwasser trägt er lässig mit zwei Fingern der rechten Hand, in der linken türmen sich Schinken und Käse von der Frischtheke. Er sei halt schon sehr sportlich. Der Titel zur Geschichte: "Die Einkäufe des First Gentleman."