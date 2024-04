Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Büro des Gouverneurs von Istanbul, Davut Gül. Eine Person werde schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt.