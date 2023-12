Zuletzt war es ruhig geworden auf der isländischen Halbinsel Reykjanes. Aber am Montagabend gegen 22 Uhr riss die Erde auf und seither spuckt ein neuer Vulkan auf einer Länge von etwa vier Kilometern Lava. Die Besonderheit bei diesem Ausbruch: Es gibt nicht einen einzelnen Vulkankegel, sondern einen Riss entlang der alten Sundhnúka-Kraterreihe, die zuletzt im 13. Jahrhundert aktiv war und aus der das Magma in der Nacht bis zu 120 Meter hohe Fontänen spuckte , wie Helikopter-Aufnahmen und Webcams zeigen.

Vom südlichen Ende der Vulkankette sind es etwa drei Kilometer bis zum Hafenstädtchen Grindavík. Das Kraftwerk Svartsengi, das die gesamte Halbinsel Reykjanes mit Strom und Wasser versorgt, liegt ebenfalls nur wenige Kilometer von der Spalte entfernt. Das isländische Parlament hat am 13. November einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Bau von Lava-Barrieren um das Kraftwerk und die nebenan gelegene Blaue Lagune ermöglicht, das berühmte Thermalbad, das seit 9. November geschlossen war und erst am Sonntag wiedereröffnet hatte.

Im November hatte es einige Tage lang im Minutentakt gebebt, bis zu 800 Beben am Tag wurden damals gemessen. Ein unterirdischer Spalt hatte sich auf einer Länge von 15 Kilometer mit Magma gefüllt, die Lava stieg vorübergehend bis auf 500 Meter unter die Erdoberfläche. In Grindavík rissen ganze Straßenzüge auf, Häuserwände wurden zerstört, der Ort musste am 10. November evakuiert werden, die knapp 4000 Bewohner leben seither bei Freunden und Verwandten oder in drei Notunterkünften. Da das Magma Ende November aber wieder bis in rund fünf Kilometer abgesunken war, gab es die Hoffnung, dass sich die Situation beruhigen würde, die Bewohner durften sich tagsüber wieder in Grindavík aufhalten.

Island sitzt direkt auf dem Mittelatlantischen Rücken, einer riesigen Bruchzone, an der die nordamerikanische und die eurasische Lithosphärenplatte auseinanderdriften. Die ganze Insel im Nordatlantik ist gewissermaßen ein Produkt dieser Plattenbewegung, es gibt hier 30 Vulkansysteme. Die Halbinsel Reykjanes wiederum liegt direkt auf der eigentlichen Bruchzone und dadurch auch auf der Hauptlinie der Vulkane.

Pro Sekunde treten 100 bis 200 Kubikmeter Magma aus

Die isländischen Vulkanologen hatten einen Ausbruch ähnlich dem des Fagradalsfjall erwartet, einem kleinen Vulkan, wenige Kilometer östlich gelegen, der in den vergangenen Jahren dreimal aktiv war und seine Lava jeweils eher friedlich ausfließen ließ. Nun treten aber pro Sekunde etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava aus, das ist mindestens das Zehnfache, was der Fagradalsfjall bei seiner Eruption 2021 produzierte.

Der isländische Zivilschutz rief in der betroffenen Region die Notfallstufe aus. Die Polizei forderte Schaulustige auf, sich dem Vulkan nicht zu nähern. Das orangefarbene Lavaleuchten war die ganze Nacht über von der nicht einmal 40 Kilometer entfernten Hauptstadt Reykjavík aus deutlich zu sehen.

Die Lava fließt bisher nicht in Richtung Grindavík, sondern in östlicher und nördlicher Gegenrichtung. Gefährlich würde es für das Städtchen und das Kraftwerk, wenn sich der Spalt noch weiter in Richtung Süden öffnen würde, danach sieht es aber momentan nicht aus.

Der Vulkanologe Þorvaldur Þórðarson schätzt, dass zu Beginn zwischen 30 000 und 60 000 Tonnen Schwefeldioxid täglich in die Atmosphäre gelangen werden. Sein Kollege, der Geophysiker Páll Einarsson prognostizierte, dass sich die Eruption auf ganzer Breite in wenigen Tagen abschwächen und die Aktivität auf einzelne Krater oder sogar nur einen einzigen Krater zusammenschrumpfen werde.