Harry und Meghan in "fast katastrophale" Verfolgungsjagd verwickelt

New York

Prinz Harry und seine Frau Meghan, hier in London im Jahr 2020.

Laut einem Sprecher der Familie jagten Paparazzi am Dienstagabend nach einer Preisverleihung stundenlang das Auto des Paares. Meghans Mutter befand sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug.

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind laut einem Sprecher der Familie in eine "fast katastrophale" Verfolgungsjagd verwickelt worden. Der Vorfall ereignete sich, als das Fahrzeug von Harry und Meghan nach einer Preisverleihung in New York von Paparazzi gejagt wurde, wie britische Medien berichten.

"Diese unerbittliche Verfolgung, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Beamten des NYPD", fügte der Sprecher hinzu. NYPD ist die Abkürzung für die New Yorker Polizei.

"Auch wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf ein gewisses Interesse seitens der Öffentlichkeit treffen, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen", sagte der Sprecher weiter. "Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine äußerst aufdringliche Praxis, die für alle Beteiligten gefährlich ist."

Prinz Harrys Mutter Diana starb 1997 an den Folgen eines Autounfalls

Die Promi-Seite Page Six berichtet, dass Harry und Meghan gemeinsam mit ihrer Mutter die Veranstaltung, auf der Meghan für ihren Einsatz für Frauen ausgezeichnet wurde, gegen 22 Uhr Ortszeit am Dienstagabend in einem SUV verließen und anschließend von etwa einem Dutzend Paparazzi verfolgt worden seien. Ein Kameramann habe laut Augenzeugenberichten ein Auto gerammt, während ein anderer fast einen Polizeibeamten überfahren habe.

Mehr Details waren zunächst nicht bekannt, doch stießen die Worte des Sprechers schnell auf große Aufmerksamkeit. Prinzessin Diana, die Mutter von Prinz Harry und Ex-Frau von König Charles III., war 1997 in Paris auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall schwer verletzt worden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Prinz Harry war mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn Archie im Jahr 2020 in die USA gezogen, nachdem sich das Leben im Vereinigten Königreich seinen Angaben zufolge auch aufgrund von aufdringlichen Journalisten als unerträglich erwiesen hatte.