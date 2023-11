Von Jana Stegemann, Hamburg

Einmal in diesem Prozess am Landgericht Hamburg wird die Stimme der Vorsitzenden Richterin lauter. Sie sagt: "Da war dieses hübsche, betrunkene, fast willenlose Mädchen!" Jetzt spricht Anne Meier-Göring einen der zehn angeklagten jungen Männer direkt an: "Sie haben es selbst gesagt: Welcher Mann will das nicht? Die Nebenklägerin wollte es nicht!" Die junge Frau sitzt nicht im Gerichtssaal, sie leidet bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.