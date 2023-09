Viele Vermisste in überschwemmten Dörfern in Griechenland

Die Schäden, die das Sturmtief Daniel in Mittelgriechenland hinterlassen hat, sind immer noch nicht abzusehen. Aktuell sind die Rettungskräfte weiterhin damit beschäftigt, Menschen aus den überschwemmten Dörfern zu retten. Etwa 2000 habe man in Sicherheit bringen können, sagte Feuerwehrsprecher Vasilios Vathrakogiannis dem Nachrichtensender ERTnews am Freitagmorgen. Die Zahl der Toten liegt nun bei sechs. Wie viele Menschen vermisst werden, bleibt aber weiterhin unklar, weil viele Dörfer nach wie vor von der Umgebung abgeschnitten sind.

Erstmals konnten Hubschrauber am Donnerstagnachmittag in die Dörfer der Gemeinde Karditsa fliegen, um dort Menschen von Hausdächern zu retten. Die Gemeinde gleicht nach Angaben des griechischem Wetterdienstes einem großen See, rund 72 000 Hektar Fläche sind dort überschwemmt. Auch das Militär wurde hinzugezogen und drang mit gepanzerten Fahrzeugen in unzugängliche Gegenden vor, wie griechische Medien berichten. In einigen Dörfern hat es an einem Tag so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Jahr, mehr als 700 Millimeter.

Detailansicht öffnen In zahlreichen Dörfern und großen Teilen der Städte Volos, Larisa und Karditsa gibt es seit Tagen keinen Strom und kein Wasser. (Foto: Vaggelis Kousioras/dpa)

Auch in den Städten Volos und Larisa ist die Situation katastrophal: In Larisa wurde am frühen Freitagmorgen Alarm ausgelöst, weil der Fluss Pinios einen Pegelstand von 9,5 Metern erreicht hat, während es normalerweise rund vier Meter sind, wie die Tageszeitung Kathimerini schrieb. Nach den tagelangen Regenfällen waren in Larisa laut Medienbericht rund 80 Menschen über 24 Stunden ohne Nahrung und Trinkwasser von den Fluten umzingelt. Schließlich sei ein Anwohner mit einem Traktor samt Anhänger gekommen und habe die Menschen in Sicherheit gebracht.

In der Hafenstadt Volos mit rund 150 000 Einwohnern haben die starken Regenfälle Berge von Matsch in die Straßen gespült. Autoverkehr bleibt bis auf weiteres verboten, um den Rettungskräften den Weg frei zu halten und weil Straßen überschwemmt oder weggespült sind. Mittlerweile funktioniert laut Kathimerini der Strom wieder, die Wasserversorgung ist auch am Freitagmorgen noch nicht wieder hergestellt. Derweil gingen in den Supermärkten die Trinkwasser-Vorräte zur Neige; Bilder zeigten Schlangen von Menschen, die inmitten der Überschwemmung für ein paar Flaschen Wasser anstanden. Auch bei der Lebensmittelversorgung gebe es zunehmend Probleme, berichtet Kathimerini.

Detailansicht öffnen In Volos sind die Straßen so überschwemmt, dass niemand mit dem Auto fahren soll. (Foto: Michalis Karagiannis / Eurokinissi/Imago)

Während der Rest Griechenlands - und auch der Tourismus dort - kaum betroffen sind, sollen in der Ferienregion Pilion in Thessalien rund 500 Familien, die dort Urlaub machen, vom Wasser eingeschlossen sein. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister von Süd-Pilion, Dimitris Parrisiadis, der Kathimerini. Die Zerstörung sei riesig und die meisten Dörfer noch vom Wasser abgeschnitten. "Ich schätze, dass sich im Süden von Pilio noch rund 500 Familien griechischer und ausländischer Touristen aufhalten und nicht wegkönnen." Da die Menschen auch dort ohne Strom und mittlerweile auch ohne Handy-Akku ausharren und nicht mit der Außenwelt kommunizieren können, ist nicht bekannt, wer vermisst wird. Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Die griechische Wetterbehörde EMY erklärt das Sturmtief Daniel am Freitag für beendet.