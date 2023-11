Gil Ofarim vor Gericht:War doch nicht so

Von Annette Ramelsberger und Benedikt Warmbrunn

Mehr als zwei Jahre lang hat Gil Ofarim an seiner Version der Ereignisse vom 4. Oktober 2021 festgehalten. Nie ist er davon abgewichen, was er in einem Video behauptet hatte, das er damals auf Instagram hochgeladen hatte. In diesem Video, millionenfach abgerufen, sitzt er auf der Bordsteinkante vor dem Leipziger Hotel Westin, verzweifelt, ungläubig, in der Hand den Davidstern, den er häufig um den Hals trägt. Und er sagt in die Kamera, dass er antisemitisch beleidigt worden sei. "Packen Sie Ihren Stern weg", habe ihm der Hotelmitarbeiter, ein Herr W., gesagt. Erst dann könne er einchecken.