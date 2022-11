Ein Flugzeug der Gesellschaft Precision Air ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee in Tansania gestürzt. Laut Präsident Majaliwa sind knapp die Hälfte der Passagiere ums Leben gekommen.

Von Léonardo Kahn

Ein Flugzeug der Gesellschaft Precision Air ist am Sonntagmorgen beim Landeversuch in den Victoriasee gestürzt. Laut der tansanischen Polizeibehörde waren 43 Passagiere an Bord, die von Mwanza nach Bukoba in den Nordwesten des Landes reisen wollten.

Die Rettungskräfte versuchten mit Kanus und kleinen Motorbooten, das Flugzeug zurück an Land zu ziehen. Beim Einsatz wurden mindestens 19 Todesopfer gefunden. Das teilte Tansanias Ministerpräsident Kassim Majaliwa am Nachmittag mit. Die Überlebenden wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Laut dem tansanischen Sender Tanzania Broadcasting Corporation verunglückte das Flugzeug aufgrund schwerer Regenfälle und dichten Nebels. Eine genaue Untersuchung über den Grund des Absturzes steht jedoch noch aus.

Der Victoriasee ist das drittgrößte Binnengewässer der Welt nach dem Kaspischen Meer sowie dem Oberen See in Nordamerika. Der Victoriasee liegt im drei Ländereck von Kenia, Uganda und Tansania. Die Fläche des Sees entspricht ungefähr der Bayerns. Precision Airline ist auf touristische Flüge innerhalb Tansanias spezialisiert. Die Fluggesellschaft fliegt unter anderem den Kilimandscharo und die Serengeti an, beliebte Ziele internationaler Touristen.