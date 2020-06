Hölle im Urlaubsparadies: Ein Graffiti an einer Hauswand in Praia da Luz

Die Behörden in Schleswig-Holstein hätten vor zwei Jahren die Möglichkeit gehabt, Christian B. länger in Haft zu halten. Doch sie versäumten offenbar eine Frist.

Erst vor knapp zwei Jahren wurde der 43-jährige Deutsche, der jetzt als Hauptverdächtiger im Fall der verschwundenen Maddie McCann gilt, in Schleswig-Holstein aus der Haft entlassen. Er konnte sich frei in Europa bewegen und reiste nach Italien. Allerdings nicht, weil die Justiz nichts mehr gegen ihn in der Hand gehabt hätte. Sondern nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR nur, weil die Staatsanwaltschaft Flensburg zu spät handelte.

Es war August 2018, der damals 41 Jahre alte Christian B. saß im Gefängnis und verbüßte eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Wenige Tage bevor diese Strafe am 31. August auslaufen sollte, wurde die Staatsanwaltschaft Flensburg aktiv. Die Juristen wollten verhindern, dass Christian B. auf freien Fuß kommt. Es gab dazu eine Möglichkeit - Christian B. hatte noch eine alte Strafe offen. Es ging um Drogenhandel auf Sylt. Das Amtsgericht im nordfriesischen Niebüll hatte ihn deswegen bereits am 6. Oktober 2011 zu einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Ursprünglich war dies zur Bewährung ausgesetzt worden.

Um diese ältere Strafe zu vollstrecken, musste die Staatsanwaltschaft Flensburg nun aber erst die Justiz in Portugal um ihr Einverständnis bitten. Denn aus Portugal war Christian B. zuvor - im Juli 2017 - nach Schleswig-Holstein ausgeliefert worden. Bei dem Antrag auf Auslieferung hatte die deutsche Justiz damals das alte Urteil wegen Drogenhandels nicht erwähnt. Ohne Einverständnis Portugals durfte die deutsche Justiz nun wegen des sogenannten Spezialitätsgrundsatzes nicht darüber hinausgehen.

Einen solchen Antrag stellte die Staatsanwaltschaft Flensburg aber sehr spät, wie der Bundesgerichtshof festgestellt hat. "Da dies nicht rechtzeitig erfolgte, wurde der Angeklagte am 31. August 2018 aus der Strafhaft entlassen", schreiben die Richter im April dieses Jahres. "Am 18. oder 19. September 2018 reiste er in die Niederlande aus und begab sich später nach Italien." Erst am 27. September 2018 konnte Christian B. dann wieder festgenommen werden. Vier Wochen: So lange dauerte es, bis die Flensburger Staatsanwaltschaft erneut einen Europäischen Haftbefehl erwirkt und die italienischen Behörden Christian B. gefasst hatten.

Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Behörden in Deutschland und Portugal

Seither sitzt Christian B. wieder in Kiel in Strafhaft, Portugals Justiz hat ihr Einverständnis gegeben. Der Bundesgerichtshof hat offengelassen, wem genau hier ein Vorwurf zu machen ist - ob also vielleicht auch die portugiesische Justiz zu langsam reagiert hat. Aber der Jurist Peter Rackow, Experte für Rechtshilfe der Universität Göttingen, hat eine deutliche Einschätzung. "Wenn da ein unverbüßtes deutsches Urteil im Raum steht, dann ist das ganz klar die Verantwortung der zuständigen Staatsanwaltschaft", sagt er. "Sie ist in Deutschland für Strafvollstreckung zuständig. Wer sollte sich sonst darum kümmern?"

Über die Gründe der Verzögerung macht die Staatsanwaltschaft Flensburg bisher keine Angaben und verweist darauf, dass das aktuelle Verfahren im Fall Maddie bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig läuft. Offensichtlich werden allerdings bereits Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Behörden in Deutschland und Portugal, die über viele Jahre wegen verschiedener Verbrechen immer wieder mit B. befasst waren und es jetzt wieder sind.

B. hat ein langes Vorstrafenregister wegen sexueller Gewalt. Unter anderem waren Videos und ein Chat aufgetaucht. Mit einem Handy war er nahe der Ferienanlage eingeloggt, aus der die damals drei Jahre alte Maddie damals verschwand. Auch seine beiden Autos und Häuser aus jener Zeit in Südportugal sind bekannt, die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen.