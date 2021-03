Von Jana Stegemann

Das Landgericht Mönchengladbach hat Sandra M. wegen Mordes an der damals zweijährigen Greta schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sodass die Erzieherin frühestens nach 20 Jahren aus der Haft entlassen werden könnte. Die 25-Jährige nahm das Urteil weinend, aber gefasst auf.

"Viele Indizien wurden hier zu einer Gewissheit", sagte der Vorsitzende Richter Lothar Beckers.

Fünf Monate lang hatte das Gericht versucht, sich ein Bild von den Umständen zu machen, die zum Tod von Greta in der Kita "Am Steinkreis" im nordrhein-westfälischen Viersen geführt haben. Dafür hörte die Kammer an knapp 20 Verhandlungstagen mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen. Es war ein reiner Indizienprozess, Sandra M. hatte am ersten Prozesstag über ihre Verteidiger alle Vorwürfe zurückweisen lassen.

Greta war am 21. April 2020 das einzige Kind in der Notbetreuung der Kita und alleine mit der Erzieherin. Sandra M. soll dem Mädchen während des Mittagsschlafs den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Greta starb zehn Tage später, einen Tag nach ihrem dritten Geburtstag. Als Todesursache wurde ein Hirnschaden festgestellt, eine irreparable Schädigung, die als Folge eines massiven Sauerstoffmangels entsteht und wohl schon bei der Einlieferung ins Krankenhaus nicht mehr rückgängig zu machen war. Der Chefarzt zeigte den Fall schließlich an, weil er sich die Todesumstände nicht erklären konnte.

Weitere Vorwürfe aus anderen Kitas

Schon im Anerkennungsjahr wurde vermerkt, dass Sandra M. für den Beruf der Erzieherin ungeeignet sei, keinen Zugang zu Kindern finden könne, ihr die nötige Empathie fehle. In drei Kitas soll sie dann ähnlich vorgegangen sein wie im Fall Greta, die drei mutmaßlichen Opfer - zwei Jungen, ein Mädchen - überlebten. Im Fall des Mädchens und eines Jungen wurde Sandra M. wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt; im Fall des anderen zweijährigen Jungen freigesprochen.

In ihrem Schlusswort hatte sich Sandra M. unter Tränen ans Gericht gewendet und gesagt: "Ich wollte schon immer Erzieherin werden, weil ich ein großes Herz für Kinder hatte und immer noch habe. Durch die Aussagen meiner Kollegen und Kolleginnen habe ich aber jetzt erkannt, dass der Beruf der Erzieherin nicht der richtige für mich war. Ich leide sehr unter diesen grausamen Vorwürfen. Ich habe weder Greta noch einem anderen Kind jemals etwas zuleide getan."