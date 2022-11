Eric und Matthew Gilbertson aus Kentucky haben sich in den Kopf gesetzt, in jedem Land der Welt den höchsten Punkt zu erklimmen. Was dabei hilft: Glück, Schmiergeld - und im richtigen Augenblick ein Lunchpaket für hungrige Polizisten. Ein Interview.

Interview von Christian Brüngger

Das Lebensziel der Zwillinge Eric und Matthew Gilbertson, 36, ist es, nach ganz oben zu kommen. 196 höchste Punkte stehen auf ihrer Liste, in allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie in den Palästinensergebieten, im Vatikan und in der Antarktis. Wobei Höhe ein relativer Begriff ist und mancher Gipfel nur ein Gipfelchen. Die Bandbreite reicht vom Mount Villingili (5,1 Meter) auf den Malediven bis zum Mount Everest (8848 Meter) in China und Nepal. 135 Höhepunkte haben die Brüder aus dem US-Bundesstaat Kentucky schon abgehakt, auf manchen standen sie gemeinsam, auf manchen nur einer von ihnen. Was haben sie dabei erlebt?